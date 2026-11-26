Warum ist die Eiffage-Aktie CAC40 Gewinner? Der Markt und die Bauwerte erholten sich, die Aktie stieg um 1,55 Prozent.

Was ist der EDF-Auftrag? Ein Pressebericht nennt Aufträge von etwa 14 Milliarden Euro für EPR2-Reaktoren. Bestätigt ist das nicht.