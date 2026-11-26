Die Eiffage-Aktie hat den Donnerstag im Plus beendet. Um 17:35 Uhr notierte der Baukonzern 1,55 Prozent höher bei 108,00 Euro, ein Plus von 1,65 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 106,35 Euro. Als CAC40 Gewinner liegt Eiffage auf Platz 19.
Eiffage-Aktie als CAC40 Gewinner: Bauriese hofft auf EDF-Milliarden
Die Eiffage-Aktie schließt als CAC40 Gewinner mit +1,55 % bei 108,00 Euro. Neben dem Markt rückt der mögliche EDF-Großauftrag für Reaktorbauten in den Blick.
CAC40 Gewinner
Warum die Eiffage-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Eiffage-Aktie folgte dem Markt und den Bauwerten: Der CAC 40 schloss 1,61 Prozent höher bei 8.108,74 Punkten, nachdem er am Mittwoch 0,75 Prozent verloren hatte. Auch Vinci (+1,87 Prozent) und Bouygues (+1,85 Prozent) legten zu.
Der Hintergrund: Der EDF-Auftrag
Im Blick der Anleger bleibt ein Pressebericht vom 18. November: Danach stehen Eiffage, Vinci und Bouygues kurz vor Aufträgen von etwa 14 Milliarden Euro, die EDF für den Bau von Reaktoren des Typs EPR2 vergeben will.
Steckbrief
- Unternehmen
- Eiffage S.A.
- ISIN
- FR0000130452
- Handelssymbol
- FGR (Euronext Paris)
- Kurs
- 108,00 €
Stand: 26.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Eiffage-Aktie
Warum ist die Eiffage-Aktie CAC40 Gewinner? Der Markt und die Bauwerte erholten sich, die Aktie stieg um 1,55 Prozent.
Was ist der EDF-Auftrag? Ein Pressebericht nennt Aufträge von etwa 14 Milliarden Euro für EPR2-Reaktoren. Bestätigt ist das nicht.
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