Warum ist die Eckert & Ziegler Aktie SDAX Gewinner der Woche?

Sie holt mit dem Markt die Verluste der Vorwoche auf. Eine Unternehmensnachricht fehlt.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Eckert & Ziegler Aktie?

ISIN DE0005659700, WKN 565970, Handelssymbol EUZ (Xetra).