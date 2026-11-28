Leise, aber stetig nach oben: Die Eckert & Ziegler Aktie gewinnt vom 23. bis 27. November 8,08 Prozent und ist zehntgrößter SDAX Gewinner der Woche. Am Freitag schloss sie 1,49 Prozent höher bei 15,65 Euro.
Eckert & Ziegler Aktie SDAX Gewinner der Woche: Acht Prozent Plus – der Isotopen-Spezialist macht die Verluste der Vorwoche wett
Die Eckert & Ziegler Aktie zählt zu den SDAX Gewinnern der Woche: Der Berliner Hersteller von Radioisotopen gewinnt 8,08 Prozent und schließt bei 15,65 Euro. Auf Monatssicht steht ein Plus von gut 20 Prozent. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Eckert & Ziegler Aktie aufholt
Eine neue Meldung gab es nicht. Die Eckert & Ziegler Aktie holt nach, was der Markt ihr in der Vorwoche genommen hatte. Damals verlor der Titel 5,6 Prozent, obwohl die Quartalszahlen gut ausgefallen waren. Mit der Erholung der Börsen seit Donnerstag kehrten die Käufer zurück. Der Wochengewinn von gut acht Prozent gleicht den Rückgang mehr als aus.
Einordnung
Strahlende Medizin als Wachstumsmarkt
Eckert & Ziegler stellt radioaktive Isotope für Medizin, Forschung und Industrie her. Der wichtigste Treiber ist die Nuklearmedizin: Wirkstoffe auf Basis von Lutetium-177 werden gegen Prostatakrebs und andere Tumore eingesetzt. Als nächster Hoffnungsträger gilt Actinium-225, für das das Unternehmen kürzlich eine Herstellungserlaubnis erhielt. Im dritten Quartal 2026 stieg das bereinigte EBIT von 15,4 auf 19,3 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr bestätigte der Vorstand rund 320 Millionen Euro Umsatz und rund 80 Millionen Euro bereinigtes EBIT.
Häufige Fragen zur Eckert & Ziegler Aktie
Warum ist die Eckert & Ziegler Aktie SDAX Gewinner der Woche?
Sie holt mit dem Markt die Verluste der Vorwoche auf. Eine Unternehmensnachricht fehlt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Eckert & Ziegler Aktie?
ISIN DE0005659700, WKN 565970, Handelssymbol EUZ (Xetra).
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