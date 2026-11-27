Eckert & Ziegler Aktie: SDAX Gewinner am Abend – zweiter Anstieg in Folge, Kurs bei 15,65 Euro

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:15 2 Min.

Die Eckert & Ziegler Aktie gewinnt am Freitag 1,49 Prozent auf 15,65 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Der Isotopen-Spezialist arbeitet sich Schritt für Schritt nach oben.

Kleine Schritte, klare Richtung: Die Eckert & Ziegler Aktie steigt am Freitag um 1,49 Prozent auf 15,65 Euro und belegt Rang 20 der SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Am Donnerstag hatte der Berliner Isotopen-Spezialist 2,87 Prozent gewonnen. Vom Mittwochsschluss bei 14,99 Euro gerechnet steht ein Plus von 4,4 Prozent. Schlusskurs der Eckert & Ziegler Aktie 15,65 € Tagesgewinn, Platz 20 der SDAX Gewinner +1,49 % bereinigtes EBIT im dritten Quartal 2026 19,3 Mio. € Kursziel von Berenberg, Einstufung „Buy“ 24 € Quelle : comdirect, 26. und 27.11.2026, 17:35 Uhr; Eckert & Ziegler SE, Quartalsbericht vom 12.11.2026 Der Auslöser Warum steigt die Eckert & Ziegler Aktie heute? Eine neue Meldung gibt es nicht. Die Eckert & Ziegler Aktie läuft mit dem freundlichen Markt. Der SDAX gewann 1,21 Prozent, der Dax beendete die Woche mit einem Plus von 2,6 Prozent. Während andere Gesundheitswerte wie Ottobock, Dermapharm oder Drägerwerk am Freitag zu den SDAX Verlierern gehörten, hielt sich Eckert & Ziegler auf der Gewinnerseite. Der Unterschied liegt im Profil. Der Markt behandelt den SDAX Gewinner weniger als defensiven Medizintechnikwert und mehr als Wachstumstitel mit einem klaren Thema: Radioisotope für die Krebsmedizin. Der Hintergrund Wachstum mit strahlender Medizin Eckert & Ziegler stellt radioaktive Isotope für Medizin, Forschung und Industrie her. Der wichtigste Treiber sind Wirkstoffe auf Basis von Lutetium-177, die gegen Prostatakrebs und andere Tumore eingesetzt werden. Im dritten Quartal 2026 stieg das bereinigte EBIT von 15,4 auf 19,3 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr bestätigte der Vorstand rund 320 Millionen Euro Umsatz und rund 80 Millionen Euro bereinigtes EBIT. Berenberg hob nach den Zahlen das Kursziel für die Eckert & Ziegler Aktie auf 24 Euro an und blieb bei „Buy“. Was für die Eckert & Ziegler Aktie spricht Zwei Gewinntage in Folge

Operatives Ergebnis im dritten Quartal deutlich gestiegen

Stärke gegen den Trend bei Gesundheitswerten Was Anleger bedenken sollten Kein Unternehmensauslöser für das Tagesplus

Abhängigkeit von wenigen großen Pharmakunden

Neue Isotope müssen sich kommerziell erst beweisen Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Eckert & Ziegler Aktie Warum ist Eckert & Ziegler heute SDAX Gewinner?

Die Aktie steigt mit dem Gesamtmarkt und setzt die Erholung vom Donnerstag fort. Eine Unternehmensnachricht fehlt. Was sagen Analysten?

Berenberg stuft die Eckert & Ziegler Aktie mit „Buy“ ein und nennt ein Kursziel von 24 Euro. Eckert & Ziegler Aktie: ISIN DE0005659700, WKN 565970, Börsenkürzel EUZ. Fazit zur Eckert & Ziegler Aktie Die Eckert & Ziegler Aktie ist am Freitag SDAX Gewinner und schließt die Woche im Plus. Die Erholung verläuft unspektakulär, aber stetig. Getragen wird sie von Zahlen, die im November überzeugt haben.

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