Die Meldung des Vorstandschefs zeigt elf Teilverkäufe zu gewichteten Durchschnittskursen zwischen 112,81 und 118,44 Dollar: 17.872 Aktien am 23. November und 17.856 Aktien am 24. November. Grundlage ist ein Handelsplan nach Rule 10b5-1, den Iannone am 20. August 2026 abgeschlossen hat. Nach den Verkäufen hält er direkt 157.211 Aktien. Über vier Treuhandgesellschaften, sogenannte GRATs, die ihm und seiner Ehefrau zugeordnet sind, kommen weitere rund 218.000 Aktien hinzu.

Iannone verkauft seit Jahren regelmäßig über solche Pläne. Allein im Herbst meldete er mehrere Pakete, etwa im Oktober 22.220 Aktien zu rund 107 Dollar. Der Novemberverkauf fällt mit gut 35.700 Stück aber deutlich größer aus als seine üblichen Monatsraten.