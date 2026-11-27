Drei Topmanager, drei Handelstage, gut 17 Millionen Dollar: Bei eBay häufen sich die Verkaufsmeldungen aus der Chefetage. Jordan Sweetnam, Chief Commercial Officer, verkaufte am 20. November 71.924 Aktien für rund 8,5 Millionen Dollar. Technikchef Mazen Rawashdeh gab am selben Tag 40.710 Aktien für rund 4,8 Millionen Dollar ab. Vorstandschef Jamie Iannone folgte am 23. und 24. November mit 35.728 Aktien für rund 4,1 Millionen Dollar. Für die eBay Aktie ist das eine der größten Verkaufswellen des Jahres.
eBay Aktie: Chef und zwei Topmanager verkaufen für 17 Millionen Dollar – in nur drei Handelstagen
Bei eBay trennt sich die Führungsriege von Aktien: Vorstandschef Jamie Iannone, Vertriebschef Jordan Sweetnam und Technikchef Mazen Rawashdeh haben laut SEC-Meldungen zwischen dem 20. und 24. November zusammen rund 148.000 Aktien für gut 17 Millionen Dollar verkauft. Was hinter den Insider Trades steckt und was sie für die eBay Aktie bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- eBay Inc.
- Sitz
- San Jose, Kalifornien
- ISIN
- US2786421030
- WKN
- 916529
- US-Handelssymbol
- EBAY (Nasdaq)
- Vorstandschef
- Jamie Iannone
Stand: 26.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die eBay-Aktie trägt die ISIN US2786421030 und die WKN 916529. In den USA wird sie unter dem Kürzel EBAY an der Nasdaq gehandelt.
Der Chef
Iannone verkauft nach Plan: elf Teilverkäufe an zwei Tagen
Die Meldung des Vorstandschefs zeigt elf Teilverkäufe zu gewichteten Durchschnittskursen zwischen 112,81 und 118,44 Dollar: 17.872 Aktien am 23. November und 17.856 Aktien am 24. November. Grundlage ist ein Handelsplan nach Rule 10b5-1, den Iannone am 20. August 2026 abgeschlossen hat. Nach den Verkäufen hält er direkt 157.211 Aktien. Über vier Treuhandgesellschaften, sogenannte GRATs, die ihm und seiner Ehefrau zugeordnet sind, kommen weitere rund 218.000 Aktien hinzu.
Iannone verkauft seit Jahren regelmäßig über solche Pläne. Allein im Herbst meldete er mehrere Pakete, etwa im Oktober 22.220 Aktien zu rund 107 Dollar. Der Novemberverkauf fällt mit gut 35.700 Stück aber deutlich größer aus als seine üblichen Monatsraten.
Die Kollegen
Sweetnam und Rawashdeh: die größeren Pakete
Noch größer sind die Verkäufe der beiden Kollegen. Sweetnam verkaufte am 20. November 71.924 Aktien zu durchschnittlich 117,92 Dollar und hält danach 315.804 Aktien. Rawashdeh trennte sich am selben Tag von 40.710 Aktien zu 117,82 Dollar, ihm bleiben 120.083 Stück. Beide Manager hatten in früheren Meldungen Verkäufe über vorab festgelegte Handelspläne angegeben.
Plan statt Panik
Zumindest beim Vorstandschef laufen die Verkäufe über einen im August vereinbarten Plan. Der Zeitpunkt ist damit kein frisches Signal.
Hohes Niveau
Die Verkaufskurse um 113 bis 118 Dollar liegen weit über den Kursen von gut 80 Dollar, zu denen Iannone vor einem Jahr verkaufte.
Nur eine Richtung
Käufe von eBay-Insidern am offenen Markt sind nicht gemeldet. Seit Monaten wird ausschließlich verkauft.
Häufige Fragen zu den Insider Trades bei eBay
Wer hat bei eBay Aktien verkauft?
Vorstandschef Jamie Iannone, Chief Commercial Officer Jordan Sweetnam und Technikchef Mazen Rawashdeh.
Wie viel haben sie verkauft?
Zusammen rund 148.000 Aktien für gut 17 Millionen Dollar.
Verkauft der Chef nach Plan?
Ja. Iannones Verkäufe laufen über einen 10b5-1-Plan vom 20. August 2026.
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