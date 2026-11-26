Ruiz erwarb seine 300 Aktien am 20. November zu 322,63 Dollar, also für rund 96.800 Dollar. Danach hält er direkt 33.808 Aktien. Foster kaufte am 16. November 200 Aktien zu 346,24 Dollar und am 20. November weitere 150 Aktien zu 323,60 Dollar. Sein Bestand liegt nun bei 6.875 Aktien. Beide Käufe tragen den Code P für Käufe am offenen Markt.

Der Zeitpunkt fällt auf: Zwischen Fosters erstem und zweitem Kauf lag der Kurs innerhalb von vier Tagen um gut 20 Dollar niedriger. Beide Vorstände kauften also in einen Rücksetzer hinein.