Bei Eaton sind Insiderkäufe von Vorständen eine Seltenheit. Umso auffälliger sind die jüngsten Meldungen an die US-Börsenaufsicht SEC: Paulo Ruiz, Vorstandschef des Energietechnik-Konzerns, kaufte am 20. November 300 Aktien zu 322,63 Dollar. Finanzchef David Foster legte am 16. und 20. November zusammen 350 Aktien nach. Insgesamt investierten die beiden rund 215.000 Dollar aus eigener Tasche. Für die Eaton Aktie, die als einer der Gewinner des Rechenzentrums-Booms gilt, ist das ein ungewöhnliches Signal.
Eaton Aktie: Chef und Finanzchef kaufen selbst – mitten im Rücksetzer des KI-Stromlieferanten
Bei Eaton greifen die beiden wichtigsten Manager zu: Vorstandschef Paulo Ruiz und Finanzchef David Foster haben laut SEC-Meldungen im November eigene Aktien am offenen Markt gekauft. Die Beträge sind klein, das Signal ist selten. Was die Insiderkäufe für die Eaton Aktie bedeuten.
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Steckbrief
- Unternehmen
- Eaton Corporation plc
- Sitz
- Dublin, Irland
- ISIN
- IE00B8KQN827
- US-Handelssymbol
- ETN (NYSE)
- Vorstandschef
- Paulo Ruiz, seit Juni 2025
Stand: 26.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die Eaton-Aktie trägt die ISIN IE00B8KQN827 und wird in den USA unter dem Kürzel ETN an der New York Stock Exchange gehandelt.
Die Meldungen
Zwei Vorstände, drei Käufe: was in den Form 4 steht
Ruiz erwarb seine 300 Aktien am 20. November zu 322,63 Dollar, also für rund 96.800 Dollar. Danach hält er direkt 33.808 Aktien. Foster kaufte am 16. November 200 Aktien zu 346,24 Dollar und am 20. November weitere 150 Aktien zu 323,60 Dollar. Sein Bestand liegt nun bei 6.875 Aktien. Beide Käufe tragen den Code P für Käufe am offenen Markt.
Der Zeitpunkt fällt auf: Zwischen Fosters erstem und zweitem Kauf lag der Kurs innerhalb von vier Tagen um gut 20 Dollar niedriger. Beide Vorstände kauften also in einen Rücksetzer hinein.
Die Einordnung
Kleine Beträge, großes Gewicht?
Selten
Eaton-Vorstände verkaufen sonst vor allem, etwa Ruiz im Februar 2026 rund 10.700 Aktien für knapp 4,2 Millionen Dollar. Käufe aus eigener Tasche sind die Ausnahme.
Gemeinsam
Wenn Vorstandschef und Finanzchef in derselben Woche kaufen, spricht man von einem Cluster-Kauf. Er gilt als stärker als der Kauf eines Einzelnen.
Klein
Rund 215.000 Dollar sind gemessen am Bestand und am Gehalt der beiden Manager überschaubar. Das Signal ist symbolisch, nicht finanziell gewichtig.
Häufige Fragen zu den Insiderkäufen bei Eaton
Wer hat bei Eaton Aktien gekauft?
Vorstandschef Paulo Ruiz und Finanzchef David Foster.
Wie viel haben sie gekauft?
Ruiz 300 Aktien zu 322,63 Dollar, Foster 200 Aktien zu 346,24 Dollar und 150 Aktien zu 323,60 Dollar.
Warum ist ein Insiderkauf wichtig?
Weil Manager dafür eigenes Geld einsetzen. Verkäufe haben viele Gründe, Käufe meist nur einen.
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