DWS Aktie: Plus 3,3 Prozent – der Vermögensverwalter ist MDAX Gewinner der Woche, die Börsenerholung hilft

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:46 2 Min.

Die DWS Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 3,31 Prozent auf 64,00 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern der Woche. Steigende Börsen heben das verwaltete Vermögen, die neue Markenstrategie bleibt im Fokus.

Die DWS Aktie beendet die Woche im Plus. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier des Frankfurter Vermögensverwalters um 3,31 Prozent und schloss am Freitag bei 64,00 Euro. Damit gehört die DWS zu den MDAX Gewinnern der Woche. Schlusskurs der DWS Aktie am Freitag 64,00 EUR Wochengewinn als MDAX Gewinner der Woche +3,31 % Wochenplus des DAX +2,6 % DAX-Schluss am Freitag 25.441 Punkte Quelle : Kursliste 27.11.2026; dpa-AFX Die Woche Warum die DWS Aktie MDAX Gewinner der Woche ist Für einen Vermögensverwalter ist die Börsenlage der wichtigste Treiber: Steigen die Kurse, wächst das verwaltete Vermögen und mit ihm die Gebühreneinnahmen. Nach dem Tief am Mittwoch erholten sich die Märkte kräftig, der DAX schloss die Woche 2,6 Prozent höher. In den USA schaffte der S&P 500 die beste Woche seit April 2025. Daneben bleibt die neue Markenstrategie der DWS im Blick, mit der sich der Fondsanbieter neu aufstellt. Eigene Kursimpulse aus dem Unternehmen gab es in der Woche aber nicht, die Aktie bewegte sich im Takt des Marktes. Was für die DWS Aktie sprechen könnte Steigende Börsen heben das Vermögen

Neue Markenstrategie

Freundliche Vorgaben aus den USA Was Anleger bedenken sollten Abhängigkeit von der Börsenlage

Gebührendruck in der Branche

Keine eigene Nachricht als Treiber Einordnung der Redaktion: Die DWS Aktie ist MDAX Gewinner der Woche, weil sie direkt von steigenden Börsen profitiert. Der Gebührendruck bleibt das Branchenthema. FAQ Häufige Fragen zur DWS Aktie Warum war die DWS Aktie MDAX Gewinner der Woche?

Die Börsenerholung hebt das verwaltete Vermögen des Fondsanbieters. Wo schloss die DWS Aktie am Freitag?

Bei 64,00 Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der DWS Aktie?

ISIN DE000DWS1007, WKN DWS100. Handelssymbol an deutschen Börsen: DWS. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur DWS Aktie Die DWS Aktie ist MDAX Gewinner der Woche und schließt bei 64 Euro.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.