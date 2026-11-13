Die Dürr-Aktie (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE) steht vor einer spannenden Bewährungsprobe! Der Maschinen- und Anlagenbauer meldet steigende Umsätze, einen verbesserten Auftragseingang und eine höhere operative Marge gegenüber den Vorquartalen. Gleichzeitig belasten Sonderaufwendungen, eine schwache Nachfrage im Möbelmaschinenbau und Probleme bei der Automatisierungstechnik die Geschäftsentwicklung. In diesem schwierigen Umfeld bleibt Berenberg bei einer zurückhaltenden Bewertung. Analystin Yasmin Steilen bestätigt das Kursziel 21 Euro und das Rating "hold" unverändert. Die Einschätzung ist zuletzt für den 29. Juli 2026 dokumentiert; eine erneute Veröffentlichung vom 12. November 2026 lässt sich anhand der öffentlich verfügbaren Quellen nicht bestätigen. Am Freitag notiert die Dürr-Aktie auf Xetra bei 16,40 Euro und verliert 0,4 Prozent. Damit liegt das Kursziel 21 Euro rund 28 Prozent über dem aktuellen Börsenkurs. Doch warum bleibt Berenberg trotz dieses erheblichen rechnerischen Aufwärtspotenzials vorsichtig? Die Antwort liegt in einem Konzern, dessen einzelne Geschäftsbereiche derzeit höchst unterschiedlich abschneiden. Während die Automobilsparte wächst, kämpfen andere Bereiche mit schwacher Nachfrage und Restrukturierungskosten. Für Anleger stellt sich deshalb die entscheidende Frage: Steht Dürr vor einer nachhaltigen Erholung oder könnte der Turnaround länger dauern als erwartet?
Dürr Aktie: Verlockendes Kurspotenzial, aber...
Was weiß Berenberg über die Risiken?
DUEDUE
Berenberg-Aktienanalyse: Yasmin Steilen bestätigt Rating "hold" und Kursziel 21 Euro
Die dokumentierte Dürr-Aktienanalyse von Berenberg zeigt eine vorsichtige Einschätzung der Geschäftsperspektiven. Analystin Yasmin Steilen hält am Kursziel 21 Euro und am Rating "hold" fest. Bereits nach den vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal hatte Yasmin Steilen auf die durchwachsene operative Entwicklung hingewiesen. Für das Gesamtjahr erwartete Berenberg damals Ergebnisse eher am unteren Ende der Unternehmensprognose. Diese Einschätzung ist besonders interessant, weil Dürr inzwischen neue Geschäftszahlen vorgelegt hat. Im dritten Quartal 2026 verbesserten sich Umsatz und Auftragseingang, während die bereinigte operative Marge gegenüber den ersten beiden Quartalen stieg. Allerdings bleiben erhebliche Belastungen bestehen. Das Kursziel 21 Euro signalisiert bei einem Aktienkurs von 16,40 Euro rechnerisches Aufwärtspotenzial. Das Rating "hold" zeigt jedoch, dass Berenberg bislang keine ausdrücklich positive Kaufempfehlung ausspricht. Entscheidend wird sein, ob Dürr seine operative Erholung in den kommenden Quartalen beschleunigen kann.
Quartalszahlen: Dürr steigert Umsatz und Auftragseingang
Die Geschäftszahlen vom 12. November 2026 liefern wichtige Argumente für die optimistische Seite der Dürr-Aktienanalyse. Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr um 5,2 Prozent auf 802,1 Millionen Euro. Der Umsatz verbesserte sich um 3,4 Prozent auf 1.078,8 Millionen Euro. Damit gelang Dürr nach einem schwierigen Jahresverlauf eine spürbare Belebung. Besonders interessant ist die Entwicklung der operativen Profitabilität. Die EBIT-Marge vor Sondereffekten erreichte 5,7 Prozent und damit den höchsten Wert des bisherigen Jahres. Allerdings lag sie noch unter den 6,6 Prozent des Vorjahresquartals. Auch das bereinigte EBIT ging gegenüber dem Vorjahr zurück, und zwar um 11,1 Prozent auf 61,3 Millionen Euro. Diese Zahlen zeigen, dass die Erholung noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Dürr erzielt wieder höhere Umsätze, muss seine Profitabilität aber weiter verbessern. Für die Dürr-Aktie ist deshalb entscheidend, ob sich die positive Entwicklung im Schlussquartal fortsetzt. Das Kursziel 21 Euro und das Rating "hold" von Berenberg bleiben vor diesem Hintergrund Ausdruck einer vorsichtigen Bewertung.
Neunmonatszahlen: Drei Milliarden Euro Umsatz, aber weiterhin Verluste
Ein Blick auf die ersten neun Monate 2026 verdeutlicht die Herausforderungen des Unternehmens. Dürr erzielte einen Umsatz von rund 3,0 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang um 1,7 Prozent. Der Auftragseingang verbesserte sich dagegen leicht um 0,9 Prozent auf 2,67 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT sank um 5,1 Prozent auf 142,4 Millionen Euro. Besonders belastend entwickelte sich das ausgewiesene Konzernergebnis. Nach neun Monaten stand ein Verlust nach Steuern von 63 Millionen Euro in den Büchern. Verantwortlich waren vor allem Sonderbelastungen, darunter eine Wertminderung bei BBS Automation und Restrukturierungsmaßnahmen. Für Anleger ist die Unterscheidung zwischen operativem Ergebnis und ausgewiesenem Gewinn entscheidend. Einmalige Wertminderungen können das Konzernergebnis erheblich beeinträchtigen, ohne unmittelbar einen entsprechenden Zahlungsmittelabfluss auszulösen. Restrukturierungen können allerdings auch tatsächliche Kosten verursachen. Für die Dürr-Aktie bleibt deshalb wichtig, wie schnell die Maßnahmen zu einer nachhaltigen Verbesserung führen. Berenberg hält mit dem Kursziel 21 Euro und dem Rating "hold" an einer zurückhaltenden Einschätzung fest.
Automobilsparte überzeugt: Dürr profitiert von steigender Nachfrage
Besonders positiv entwickelte sich im dritten Quartal das Geschäft mit Anlagen für die Automobilindustrie. Der Umsatz der Automotive-Sparte stieg um 15 Prozent auf 598,2 Millionen Euro. Das EBIT vor Sondereffekten verbesserte sich um 16,7 Prozent auf 49,7 Millionen Euro. Diese Entwicklung zeigt, dass Dürr in wichtigen Bereichen weiterhin über eine starke Marktposition verfügt. Der Konzern bietet unter anderem Lackieranlagen und Produktionstechnologien für Automobilhersteller an. Gerade die Modernisierung von Fertigungsanlagen kann langfristig erhebliche Investitionen erfordern. Allerdings hängen entsprechende Aufträge stark von den Investitionsentscheidungen großer Kunden ab. Werden neue Fabriken verschoben oder bestehende Projekte reduziert, kann sich dies unmittelbar auf den Auftragseingang auswirken. Dürr sieht derzeit wieder mehr größere Projekte in der Planung. Besonders in Asien und Nordamerika bestehen Chancen auf neue Aufträge. Für die Dürr-Aktie könnte eine tatsächliche Belebung des Großprojektgeschäfts ein wichtiger Kurstreiber werden. Die Berenberg-Aktienanalyse mit dem Kursziel 21 Euro und dem Rating "hold" bleibt dennoch vorsichtig, weil die zeitliche Umsetzung solcher Projekte schwer vorhersehbar ist.
Großprojekte kehren zurück: Warum das vierte Quartal entscheidend wird
Dürr blickt mit Zuversicht auf das Schlussquartal 2026. Vorstandschef Jochen Weyrauch erklärte anlässlich der Quartalszahlen: "Das Schlussquartal ist beim Umsatz und Ergebnis in der Regel das stärkste des Jahres." Zugleich verwies der Konzernchef auf erhebliches Potenzial beim Auftragseingang. Nach einer Phase der Zurückhaltung plane die Automobilindustrie wieder größere Investitionsprojekte. Allerdings seien die Zeitpunkte der Auftragsvergaben weniger berechenbar als früher. Diese Aussage verdeutlicht die Chancen und Risiken für die Dürr-Aktie. Werden mehrere größere Aufträge kurzfristig vergeben, könnte sich der Auftragseingang deutlich verbessern. Verschieben sich die Entscheidungen dagegen, könnten die Erwartungen erneut enttäuscht werden. Für Berenberg und Analystin Yasmin Steilen dürfte die tatsächliche Geschäftsentwicklung entscheidend sein. Das Kursziel 21 Euro und das Rating "hold" spiegeln eine vorsichtige Bewertung wider, solange eine nachhaltige Beschleunigung des Auftragseingangs noch nicht gesichert ist.
HOMAG: Schwacher Möbelmarkt belastet die Erholung
Weniger erfreulich entwickelt sich weiterhin das Geschäft mit Maschinen und Anlagen für die Holzverarbeitung. Die HOMAG-Sparte leidet unter einer verhaltenen Nachfrage aus der Möbelindustrie. Im dritten Quartal sank der Umsatz des Woodworking-Geschäfts um 5,1 Prozent auf 340,3 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT ging um 24,7 Prozent auf 18,7 Millionen Euro zurück. Für die ersten neun Monate ergibt sich ein Umsatzrückgang von 7,6 Prozent. Die Zahlen zeigen, dass die Erholung der Sparte noch nicht nachhaltig eingesetzt hat. Besonders problematisch ist die schwache Investitionsbereitschaft vieler Möbelhersteller. Unternehmen verschieben neue Maschinenkäufe, wenn die Nachfrage nach ihren Produkten gering bleibt. Gleichzeitig muss HOMAG seine Kostenstruktur anpassen. Ein positives Signal ist das neue Werk in Polen, das langfristig zur Effizienzsteigerung beitragen soll. Allerdings entstehen beim Aufbau neuer Produktionsstandorte zunächst zusätzliche Aufwendungen. Für die Dürr-Aktie bleibt HOMAG deshalb ein wichtiger Unsicherheitsfaktor. Berenberg bestätigt das Rating "hold" und hält am Kursziel 21 Euro fest.
BBS Automation: Das größte operative Sorgenkind
Besonders kritisch ist die Situation bei BBS Automation. Die schwierige Marktlage hat zu erheblichen Belastungen geführt. Im Geschäftsbereich Industrial Automation sank der Umsatz in den ersten neun Monaten um 7,9 Prozent auf 441,8 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT brach von 24,2 Millionen Euro auf nur noch 0,9 Millionen Euro ein. Hinzu kamen erhebliche Sonderaufwendungen. Das ausgewiesene EBIT der Sparte lag nach neun Monaten bei minus 130,7 Millionen Euro. Für Dürr ist diese Entwicklung besonders problematisch, weil das Automatisierungsgeschäft langfristig eigentlich zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten eröffnen soll. Der Konzern hat deshalb Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet. Ziel ist es, die Kostenstruktur zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Erste Einsparungen werden für das vierte Quartal erwartet. Allerdings bleibt offen, wie schnell BBS Automation wieder eine zufriedenstellende Profitabilität erreichen kann. Für die Dürr-Aktie wäre eine erfolgreiche Sanierung ein wichtiger positiver Faktor. Misslingen die Maßnahmen, könnten weitere Belastungen folgen. Das Kursziel 21 Euro und das Rating "hold" von Berenberg unterstreichen die vorsichtige Bewertung des Unternehmens.
Jahresprognose bestätigt: Dürr setzt auf ein starkes Schlussquartal
Trotz der schwierigen Geschäftslage hält Dürr an seiner Prognose für 2026 fest. Der Konzern erwartet einen Auftragseingang zwischen 3,8 und 4,2 Milliarden Euro. Der Umsatz soll zwischen 3,9 und 4,3 Milliarden Euro liegen. Für die EBIT-Marge vor Sondereffekten wird weiterhin eine Spanne von 5,0 bis 6,5 Prozent angestrebt. Besonders wichtig ist die Prognose für den freien Cashflow. Dürr rechnet mit einem Wert zwischen minus 150 Millionen und null Euro. Damit bleibt die Liquiditätsentwicklung eine wichtige Herausforderung. Das Management erwartet für das Schlussquartal Verbesserungen bei Umsatz und Ergebnis. Für Anleger wird entscheidend sein, ob die operativen Fortschritte ausreichen, um die Jahresziele tatsächlich zu erreichen. Die Berenberg-Aktienanalyse mit dem Kursziel 21 Euro und dem Rating "hold" zeigt, dass Yasmin Steilen bislang keine ausdrücklich positive Kaufempfehlung ausspricht. Eine überzeugende Zielerreichung könnte jedoch dazu beitragen, das Vertrauen in die Geschäftsentwicklung zu stärken.
28 Prozent Kurspotenzial: Warum Berenberg trotzdem nicht zum Kauf rät
Beim aktuellen Xetra-Kurs von 16,40 Euro und dem Kursziel 21 Euro ergibt sich für die Dürr-Aktie eine rechnerische Differenz von 4,60 Euro. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 28,05 Prozent. Dieser Abstand erscheint attraktiv. Dennoch bestätigt Berenberg lediglich das Rating "hold". Ein Kursziel beschreibt eine mögliche zukünftige Bewertung und ist keine Garantie für entsprechende Kursgewinne. Die Analysteneinstufung berücksichtigt darüber hinaus Risiken und die Verlässlichkeit der Erwartungen. Bei Dürr stehen positive Entwicklungen im Automobilgeschäft erheblichen Herausforderungen bei HOMAG und BBS Automation gegenüber. Hinzu kommen die schwache Cashflow-Entwicklung und die Unsicherheit über den Zeitpunkt neuer Großaufträge. Für Anleger bedeutet dies, dass die Aktie zwar Bewertungsspielraum besitzt, eine nachhaltige Erholung aber noch bewiesen werden muss. Yasmin Steilen bleibt mit dem Kursziel 21 Euro und dem Rating "hold" vorsichtig.
Andere Analysten deutlich optimistischer: Die Kursziele gehen auseinander
Die zurückhaltende Einschätzung von Berenberg fällt besonders im Vergleich mit anderen Analysten auf. Bernstein Research bestätigte am 12. November 2026 ein Kursziel von 35 Euro und das Rating "outperform". Analyst Philippe Lorrain verwies darauf, dass der Auftragseingang die Erwartungen verfehlt habe, Umsatz und Ergebnis aber besser ausgefallen seien als prognostiziert. Kepler Cheuvreux bestätigte ein Kursziel von 28 Euro und eine Kaufempfehlung. UBS blieb bei einem Kursziel von 22,50 Euro und einer neutralen Einschätzung. Die unterschiedlichen Bewertungen zeigen, wie verschieden die langfristigen Perspektiven von Dürr eingeschätzt werden. Optimistische Analysten könnten stärker auf eine Erholung des Automobilgeschäfts und erfolgreiche Restrukturierungen setzen. Vorsichtigere Einschätzungen berücksichtigen dagegen die schwache Nachfrage in einzelnen Sparten und die Risiken bei der Umsetzung. Für die Dürr-Aktie ist diese Spannbreite aufschlussreich. Sie verdeutlicht, dass die Erwartungen an die zukünftige Profitabilität erheblich auseinandergehen. Berenberg bleibt mit dem Kursziel 21 Euro und dem Rating "hold" vergleichsweise zurückhaltend.
Die größten Chancen für die Dürr-Aktie
Für eine positive Entwicklung der Dürr-Aktie sprechen mehrere Faktoren. Erstens zeigt das Umsatzwachstum im dritten Quartal, dass sich die Geschäftsentwicklung stabilisieren könnte. Zweitens profitiert die Automotive-Sparte von einer verbesserten Nachfrage und höheren operativen Gewinnen. Drittens könnten neue Großprojekte in Asien und Nordamerika den Auftragseingang stärken. Viertens eröffnen Restrukturierungsmaßnahmen Chancen auf eine nachhaltige Verbesserung der Kostenstruktur. Fünftens könnte eine Erholung des Möbelmarktes das HOMAG-Geschäft unterstützen. Sechstens bieten energieeffiziente Produktionsanlagen und der Einsatz künstlicher Intelligenz langfristige Innovationsmöglichkeiten. Besonders interessant wäre eine Entwicklung, bei der mehrere dieser Faktoren gleichzeitig positiv wirken. Dann könnte sich die Profitabilität des Konzerns deutlich verbessern. Das Kursziel 21 Euro von Berenberg liegt rund 28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs. Allerdings macht das Rating "hold" deutlich, dass Yasmin Steilen derzeit keine ausdrücklich positive Kaufempfehlung ausspricht.
Die größten Risiken: Was die Dürr-Aktie weiter belasten könnte
Die Risiken für Dürr bleiben erheblich. Besonders kritisch ist die Abhängigkeit von den Investitionsentscheidungen der Automobilindustrie. Werden große Projekte verschoben, kann sich dies unmittelbar auf den Auftragseingang auswirken. Hinzu kommt die anhaltend schwache Nachfrage im Möbelmaschinenbau. Auch die Restrukturierung von BBS Automation birgt Unsicherheiten. Sollten die erwarteten Einsparungen nicht rechtzeitig eintreten, könnte die Profitabilität länger unter Druck bleiben. Ein weiteres Risiko ist der negative freie Cashflow. In den ersten neun Monaten 2026 lag dieser bei minus 22,6 Millionen Euro. Gleichzeitig stiegen die Investitionen um rund zehn Prozent. Für Anleger ist deshalb wichtig, ob Dürr seine Liquiditätsentwicklung verbessern kann. Die Berenberg-Aktienanalyse mit dem Kursziel 21 Euro und dem Rating "hold" unterstreicht, dass die operative Erholung noch keineswegs gesichert ist.
Fazit: Dürr-Aktie mit 28 Prozent Kurspotenzial – Berenberg wartet auf den nachhaltigen Turnaround
Die Dürr-Aktienanalyse von Berenberg liefert eine zurückhaltende Einschätzung. Analystin Yasmin Steilen bestätigt das Kursziel 21 Euro und das Rating "hold" unverändert. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 16,40 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 28 Prozent. Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen eine gemischte Entwicklung. Während Umsatz und Auftragseingang im dritten Quartal stiegen, belasten schwache Geschäfte bei HOMAG und BBS Automation weiterhin die Profitabilität. Besonders positiv ist die Entwicklung der Automotive-Sparte, die im dritten Quartal ein Umsatzwachstum von 15 Prozent erzielte. Gleichzeitig bleibt die Cashflow-Entwicklung anspruchsvoll. Für Anleger wird entscheidend sein, ob Dürr seine Jahresprognose erreicht und die angekündigten Restrukturierungsmaßnahmen erfolgreich umsetzt. Das Kursziel 21 Euro signalisiert Bewertungsspielraum. Das Rating "hold" von Berenberg zeigt jedoch, dass Yasmin Steilen vorerst keine ausdrücklich positive Kaufempfehlung ausspricht. Die Dürr-Aktie bleibt damit ein möglicher Erholungskandidat, bei dem operative Fortschritte und neue Großaufträge über die weitere Entwicklung entscheiden dürften.
Zum Schluss: Ein kleiner Maschinenbau-Auftrag für Ihren Freundeskreis
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 13. November 2026
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