Dürr Aktie: Verlockendes Kurspotenzial, aber...

Die Dürr-Aktienanalyse von Berenberg liefert eine zurückhaltende Einschätzung. Analystin Yasmin Steilen bestätigt das Kursziel 21 Euro und das Rating "hold" unverändert. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 16,40 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 28 Prozent. Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen eine gemischte Entwicklung. Während Umsatz und Auftragseingang im dritten Quartal stiegen, belasten schwache Geschäfte bei HOMAG und BBS Automation weiterhin die Profitabilität. Besonders positiv ist die Entwicklung der Automotive-Sparte, die im dritten Quartal ein Umsatzwachstum von 15 Prozent erzielte. Gleichzeitig bleibt die Cashflow-Entwicklung anspruchsvoll. Für Anleger wird entscheidend sein, ob Dürr seine Jahresprognose erreicht und die angekündigten Restrukturierungsmaßnahmen erfolgreich umsetzt. Das Kursziel 21 Euro signalisiert Bewertungsspielraum. Das Rating "hold" von Berenberg zeigt jedoch, dass Yasmin Steilen vorerst keine ausdrücklich positive Kaufempfehlung ausspricht. Die Dürr-Aktie bleibt damit ein möglicher Erholungskandidat, bei dem operative Fortschritte und neue Großaufträge über die weitere Entwicklung entscheiden dürften.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 13. November 2026

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