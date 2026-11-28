Warum ist die Dürr Aktie SDAX Gewinner der Woche?

Die LBBW hat den Titel hochgestuft, dazu erholten sich die Autowerte.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Dürr Aktie?

ISIN DE0005565204, WKN 556520, Handelssymbol DUE (Xetra).