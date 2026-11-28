Die Woche nach dem Tiefpunkt: Die Dürr Aktie gewinnt vom 23. bis 27. November 10,47 Prozent und ist sechstgrößter SDAX Gewinner der Woche. Am Freitag legte sie 1,32 Prozent auf rund 16,88 Euro zu. Am 20. November war der Anlagenbauer bei 15,22 Euro auf den tiefsten Stand seit 14 Jahren gefallen.
Dürr Aktie SDAX Gewinner der Woche: Vom 14-Jahres-Tief zehn Prozent nach oben – ist das die Wende beim Lackieranlagenbauer?
Die Dürr Aktie ist sechstgrößter SDAX Gewinner der Woche: Der Anlagenbauer gewinnt 10,47 Prozent. Eine Hochstufung durch die LBBW und die Erholung der Autowerte treiben den Kurs. Unsere Wochenanalyse zeigt, was für und was gegen eine Trendwende spricht.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Dürr Aktie den Boden gefunden haben könnte
Zwei Dinge kamen zusammen. Am Mittwoch hob die Landesbank Baden-Württemberg ihre Einstufung für die Dürr Aktie von „Halten“ auf „Kaufen“ an. Nach dem Absturz sehen die Analysten offenbar ein besseres Verhältnis von Chance und Risiko. Gleichzeitig drehte der Autosektor: Der europäische Branchenindex war auf den tiefsten Stand seit 2020 gefallen, seit Wochenmitte läuft die Gegenbewegung. Wer Lackier- und Montageanlagen an die Hersteller verkauft, profitiert von jeder Aufhellung.
Einordnung
Ein Jahr im Rückwärtsgang
Der Wochengewinn ändert wenig am großen Bild. Auf Jahressicht liegt die Dürr Aktie gut zwölf Prozent im Minus, über fünf Jahre hat sie mehr als die Hälfte verloren. Vom 52-Wochen-Hoch bei 25,05 Euro ist sie rund ein Drittel entfernt. Die Investitionszurückhaltung der Autoindustrie belastet das Geschäft. Am Montag, 30. November, präsentiert sich Dürr auf einer Investorenkonferenz von Berenberg.
Häufige Fragen zur Dürr Aktie
Warum ist die Dürr Aktie SDAX Gewinner der Woche?
Die LBBW hat den Titel hochgestuft, dazu erholten sich die Autowerte.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Dürr Aktie?
ISIN DE0005565204, WKN 556520, Handelssymbol DUE (Xetra).
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