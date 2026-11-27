Die Erholung gewinnt an Substanz: Die Dürr Aktie steigt am Freitagmorgen um 1,68 Prozent auf 16,94 Euro und ist neunzehntgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Vor einer Woche war der Anlagenbauer aus Bietigheim-Bissingen bei 15,22 Euro auf den tiefsten Stand seit 14 Jahren gefallen.
Dürr Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – elf Prozent über dem 14-Jahres-Tief, die Autowerte ziehen den Lackieranlagenbauer mit
Die Dürr Aktie steigt am Freitagmorgen um 1,68 Prozent auf 16,94 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Autowerte setzen ihre Erholung fort, davon profitiert der Ausrüster der Branche. Seit dem Tief vom 20. November hat der Kurs gut elf Prozent gewonnen.
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Der Auslöser
Warum steigt die Dürr Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Dürr Aktie hängt am Autosektor, und der erholt sich weiter. Laut dpa-AFX setzten Autowerte am Freitag ihre Gegenbewegung fort, nachdem der europäische Branchenindex zuvor auf den tiefsten Stand seit 2020 gefallen war. Wer Lackier- und Montageanlagen an die Hersteller verkauft, profitiert von jeder Aufhellung der Stimmung.
Dazu wirkt eine Analystenstimme nach. Am Mittwoch hatte die Landesbank Baden-Württemberg ihre Einstufung für den Titel angehoben. Am Montag, 30. November, präsentiert sich Dürr auf einer Investorenkonferenz von Berenberg. Solche Termine nutzen Anleger gern, um sich vorab zu positionieren.
Der Hintergrund
Ein Jahr im Rückwärtsgang
Der Kurs spiegelt ein schwieriges Jahr. Auf Jahressicht liegt die Dürr Aktie trotz der jüngsten Erholung deutlich im Minus, vom 52-Wochen-Hoch bei 25,05 Euro im Februar ist sie rund ein Drittel entfernt. Die Investitionszurückhaltung der Autoindustrie belastet das Geschäft. Die Einschätzungen der Analysten gehen entsprechend weit auseinander, von neutral bis klar positiv. Der SDAX Gewinner hat den Abwärtstrend gebremst, gebrochen ist er nicht.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Dürr Aktie
Warum ist die Dürr Aktie heute SDAX Gewinner?
Autowerte erholen sich weiter, davon profitiert der Ausrüster. Eine Unternehmensnachricht fehlt.
Wie tief war die Dürr Aktie gefallen?
Am 20. November auf 15,22 Euro, den niedrigsten Stand seit 14 Jahren.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Dürr Aktie?
ISIN DE0005565204, WKN 556520, Handelssymbol DUE (Xetra).
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