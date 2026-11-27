Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Dürr Aktie hängt am Autosektor, und der erholt sich weiter. Laut dpa-AFX setzten Autowerte am Freitag ihre Gegenbewegung fort, nachdem der europäische Branchenindex zuvor auf den tiefsten Stand seit 2020 gefallen war. Wer Lackier- und Montageanlagen an die Hersteller verkauft, profitiert von jeder Aufhellung der Stimmung.

Dazu wirkt eine Analystenstimme nach. Am Mittwoch hatte die Landesbank Baden-Württemberg ihre Einstufung für den Titel angehoben. Am Montag, 30. November, präsentiert sich Dürr auf einer Investorenkonferenz von Berenberg. Solche Termine nutzen Anleger gern, um sich vorab zu positionieren.