Die DSM-Firmenich-Aktie (ISIN: CH1216478797, Handelssymbol Amsterdam: DSFIR) verliert am Freitag 0,37 Prozent auf 106,95 Euro und ist damit einer der drei AEX Verlierer. Der Index schloss 1,24 Prozent höher bei 1.096,67 Punkten.
DSM-Firmenich-Aktie ist AEX Verlierer: Minus 0,4 Prozent auf 106,95 Euro – Gewinnmitnahmen im Plusmarkt
Die DSM-Firmenich-Aktie gibt am Freitag 0,37 Prozent auf 106,95 Euro nach und ist AEX Verlierer, während der Index 1,24 Prozent steigt. Eine Firmenmeldung gibt es nicht.
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Die Gründe
Kein Auslöser, nur Rotation
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Nach unserer Einschätzung lag die Aktie wie andere Defensivwerte zurück, weil Anleger in Chipwerte, Banken und Zykliker umschichteten. Zuletzt hatte die Deutsche Bank die Aktie am 16. November auf Halten abgestuft.
Kleines Minus
Mit 0,37 Prozent bewegt sich der Kurs kaum.
Defensive hinten
Auch Unilever und Heineken lagen im Minus.
Dünner Handel
Die Wall Street schloss am Black Friday um 19 Uhr.
Häufige Fragen zur DSM-Firmenich-Aktie
Warum ist die DSM-Firmenich-Aktie heute AEX Verlierer?
Die Aktie gab 0,37 Prozent auf 106,95 Euro nach. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, Anleger bevorzugten andere Sektoren.
Wie lautet die ISIN der DSM-Firmenich-Aktie?
CH1216478797. Das Symbol in Amsterdam lautet DSFIR.
Was macht DSM-Firmenich?
Der Konzern liefert Aromen, Duftstoffe und Inhaltsstoffe für Ernährung, Gesundheit und Schönheit.
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