Warum ist die DSM-Firmenich-Aktie heute AEX Verlierer?

Die Aktie gab 0,37 Prozent auf 106,95 Euro nach. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, Anleger bevorzugten andere Sektoren.

Wie lautet die ISIN der DSM-Firmenich-Aktie?

CH1216478797. Das Symbol in Amsterdam lautet DSFIR.

Was macht DSM-Firmenich?

Der Konzern liefert Aromen, Duftstoffe und Inhaltsstoffe für Ernährung, Gesundheit und Schönheit.