Thorsten Welgen von "ZertifikateReport" stellt in einer aktuellen Ausgabe drei Strategien auf die HENSOLDT-Aktie (ISIN DE000HAG0005/ WKN HAG000) vor.
Drei Strategien auf HENSOLDT
Attraktive Renditen mit Sicherheitspuffer bereits bei Seitwärtsbewegung
HENSOLDT habe nach kräftigem Wachstum die Umsatzprognose für 2026 angehoben. Bis Ende September sei der Umsatz um 21,3 Prozent auf 1,86 Mrd. Euro gestiegen, getragen vor allem vom Geschäft mit Luftverteidigung und Dienstleistungen. Das bereinigte EBITDA habe um 33 Prozent auf 281 Mio. Euro zugelegt, die Marge habe sich von 13,7 auf 15,1 Prozent verbessert. Das Konzernergebnis habe von minus 33 auf plus 39 Mio. Euro gedreht. Der Auftragseingang sei um 76,7 Prozent auf 3,56 Mrd. Euro gewachsen, der Auftragsbestand habe den Rekordwert von 10,37 Mrd. Euro erreicht. Für 2026 rechne der Konzern nun mit rund 2,8 statt 2,75 Mrd. Euro Umsatz und einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 19 Prozent. Am Kapitalmarkttag (10.11.) habe HENSOLDT die Umsatzambition von 6 Mrd. Euro für 2030 und nannte erstmals 10 Mrd. Euro für 2035 bestätigt. Für 2027 und 2028 erwarte der Konzern jeweils 15 bis 20 Prozent Umsatzwachstum. Die bereinigte EBITDA-Marge solle bis 2030 auf rund 21 Prozent steigen.
Discount-Strategien mit 12,4 Prozent Puffer (März)
Beim Discount-Zertifikat (ISIN DE000PK1SR18/ WKN PK1SR1) der BNP Paribas zum Preis von 69,60 Euro errechne sich die maximale Rendite mit 5,40 Euro oder 26,5 Prozent p.a., sofern der Kurs am 19.3.27 oberhalb des Caps von 75 Euro liege. Im negativen Szenario erfolge eine Aktienlieferung.
Bonus-Strategie mit 30,1 Prozent Puffer (Juni)
Die maximale Rendite des Bonus-Zertifikats (ISIN DE000DN1TEJ0/ WKN DN1TEJ) der DZ BANK mit Cap 90 Euro beträgt beim Preis von 78,50 Euro genau 12,25 Euro oder 27,2 Prozent p.a., sofern die Aktie bis zum 18.06.2027 niemals auf oder unter die Barriere bei 55 Euro falle. Attraktiv: kein Aufgeld! Immer Barausgleich.
Einkommensstrategie mit 12,5 Prozent Kupon p.a. (Oktober)
Die Aktienanleihe (ISIN DE000HM9E8X6/ WKN HM9E8X) der HSBC zahle unabhängig der Kursentwicklung einen Kupon von 12,5 Prozent p.a. Durch den Einstiegskurs unter pari liege die effektive Rendite bei 17 Prozent p.a., sofern die Aktie von HENSOLDT am 15.10.2027 auf oder über dem Basispreis von 75 Euro schließe; andernfalls gebe es 13 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro/75 Euro, Bruchteile in bar).
ZertifikateReport-Fazit: Der Rekordauftragsbestand unterstreiche das Wachstumspotenzial, verzögerte Auslieferungen oder Abnahmen in Q4 könnten jedoch das Cashflow-Ziel gefährden, denn nach neun Monaten habe der bereinigte Free Cashflow noch bei minus 104 Mio. Euro gelegen. Wer bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie attraktive Renditen mit Sicherheitspuffer erzielen wolle, könnte zu Zertifikaten greifen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.