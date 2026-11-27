HENSOLDT habe nach kräftigem Wachstum die Umsatzprognose für 2026 angehoben. Bis Ende September sei der Umsatz um 21,3 Prozent auf 1,86 Mrd. Euro gestiegen, getragen vor allem vom Geschäft mit Luftverteidigung und Dienstleistungen. Das bereinigte EBITDA habe um 33 Prozent auf 281 Mio. Euro zugelegt, die Marge habe sich von 13,7 auf 15,1 Prozent verbessert. Das Konzernergebnis habe von minus 33 auf plus 39 Mio. Euro gedreht. Der Auftragseingang sei um 76,7 Prozent auf 3,56 Mrd. Euro gewachsen, der Auftragsbestand habe den Rekordwert von 10,37 Mrd. Euro erreicht. Für 2026 rechne der Konzern nun mit rund 2,8 statt 2,75 Mrd. Euro Umsatz und einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 19 Prozent. Am Kapitalmarkttag (10.11.) habe HENSOLDT die Umsatzambition von 6 Mrd. Euro für 2030 und nannte erstmals 10 Mrd. Euro für 2035 bestätigt. Für 2027 und 2028 erwarte der Konzern jeweils 15 bis 20 Prozent Umsatzwachstum. Die bereinigte EBITDA-Marge solle bis 2030 auf rund 21 Prozent steigen.