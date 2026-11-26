Der Schlusskurs von 117,80 Euro hat eine besondere Note. Genau auf diesem Niveau stand die Aktie am 18. November, nachdem Dräger auf seinem ersten Kapitalmarkttag die Ziele bis 2030 vorgestellt hatte. Der Umsatz soll um rund eine Milliarde Euro auf etwa 4,5 Milliarden Euro steigen, die EBIT-Marge auf 10 bis 12 Prozent. Der gesamte Anstieg seit diesem Tag ist damit wieder abgegeben.

Zur Vorsicht mahnte am Donnerstag eine Nachlese des Analysehauses Jefferies zum Deutschen Eigenkapitalforum. Die Experten nennen die Ziele ehrgeizig. Die Sicherheitstechnik dürfte ein entscheidender Treiber für Wachstum und Profitabilität bleiben. Im Medizinbereich sei dagegen offen, wie stark sich die Profitabilität tatsächlich steigern lässt.

Der Weg ist weit. Für 2026 peilt Dräger eine EBIT-Marge von 6 bis 8 Prozent an, nach neun Monaten lag sie bei 4,6 Prozent. Das vierte Quartal muss also liefern.