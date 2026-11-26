Allein auf weiter Flur: Während der Rest des Index steigt, verliert die Drägerwerk Aktie am Donnerstag 3,60 Prozent auf 117,80 Euro (Vorzugsaktie, Xetra-Schluss, 17:35 Uhr, comdirect). Der Lübecker Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern ist damit der einzige TecDAX Verlierer an einem Tag, an dem der Index um rund 2,1 Prozent zulegt.
Drägerwerk Aktie: TecDAX Verlierer – einziger Wert im Minus, der Kurs fällt exakt auf das Niveau vom Kapitalmarkttag zurück
Die Drägerwerk Aktie verliert am Donnerstag 3,60 Prozent auf 117,80 Euro und ist der einzige TecDAX Verlierer des Tages. Nach dem Rekordhoch vom Dienstag nehmen Anleger den zweiten Tag in Folge Gewinne mit. Seit Jahresbeginn bleibt ein Plus von rund 70 Prozent.
Warum fällt die Drägerwerk Aktie heute?
Eine schlechte Nachricht aus dem Unternehmen gibt es nicht. Der Rückgang ist die Kehrseite einer außergewöhnlichen Rally. Am Dienstag war die Vorzugsaktie nach einem Tagesplus von mehr als 5 Prozent auf ein Rekordhoch von 128,60 Euro gestiegen. Am Mittwoch gab sie 4,98 Prozent ab, heute weitere 3,60 Prozent. Anleger sichern Gewinne.
Dazu kommt eine Umschichtung. In den vergangenen Tagen hatten Investoren Geld aus Chipwerten in defensive Titel wie Drägerwerk verlagert. Heute lief die Bewegung in die Gegenrichtung: Technologiewerte erholten sich kräftig, und die Gewinner der Vortage wurden verkauft. Am Mittag hatte das Minus erst bei rund 1 Prozent gelegen, bis zum Schluss weitete es sich aus.
Zurück auf Los: der Kurs vom Kapitalmarkttag
Der Schlusskurs von 117,80 Euro hat eine besondere Note. Genau auf diesem Niveau stand die Aktie am 18. November, nachdem Dräger auf seinem ersten Kapitalmarkttag die Ziele bis 2030 vorgestellt hatte. Der Umsatz soll um rund eine Milliarde Euro auf etwa 4,5 Milliarden Euro steigen, die EBIT-Marge auf 10 bis 12 Prozent. Der gesamte Anstieg seit diesem Tag ist damit wieder abgegeben.
Zur Vorsicht mahnte am Donnerstag eine Nachlese des Analysehauses Jefferies zum Deutschen Eigenkapitalforum. Die Experten nennen die Ziele ehrgeizig. Die Sicherheitstechnik dürfte ein entscheidender Treiber für Wachstum und Profitabilität bleiben. Im Medizinbereich sei dagegen offen, wie stark sich die Profitabilität tatsächlich steigern lässt.
Der Weg ist weit. Für 2026 peilt Dräger eine EBIT-Marge von 6 bis 8 Prozent an, nach neun Monaten lag sie bei 4,6 Prozent. Das vierte Quartal muss also liefern.
Was jetzt für die Drägerwerk Aktie zählt
Die Marke von 117,80 Euro
Fällt der Kurs unter das Niveau vom Kapitalmarkttag, wäre auch der Sprung vom 18. November infrage gestellt.
Das vierte Quartal
Um das Margenziel für 2026 zu erreichen, braucht Dräger ein starkes Schlussquartal.
Die Richtung der Umschichtung
Erholen sich Technologiewerte weiter, könnten defensive Titel wie Drägerwerk Geld verlieren.
Stammdaten
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Vorzugsaktie): ISIN DE0005550636, WKN 555063, Handelssymbol DRW3
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Stammaktie): ISIN DE0005550602, WKN 555060, Handelssymbol DRW8
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.