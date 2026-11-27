Eine negative Nachricht gibt es nicht. Der Rückgang ist die Kehrseite der Markterholung. Anleger kauften am Freitag Chip- und Rüstungswerte, die in dieser Woche stark gefallen waren. Das Geld dafür kam auch aus Titeln, die den Ausverkauf gut überstanden hatten. Drägerwerk gehört dazu.

Der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten, der TecDAX gewann 1,43 Prozent. Unter den vier Verlierern im Index sind mit Drägerwerk und Ottobock zwei Medizintechnikwerte.