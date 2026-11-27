Wer gut gelaufen ist, wird verkauft: Die Drägerwerk Aktie verliert am Freitag 0,85 Prozent auf 116,80 Euro (Xetra, 17:35 Uhr, comdirect) und ist zweitgrößter TecDAX Verlierer. Schon am Donnerstag hatte die Vorzugsaktie als einziger Wert im Index im Minus geschlossen.
Drägerwerk Aktie: TecDAX Verlierer – 0,85 Prozent Minus, die Rally seit dem Kapitalmarkttag macht Pause
Die Drägerwerk Aktie schließt am Freitag 0,85 Prozent tiefer bei 116,80 Euro und zählt zu den wenigen TecDAX Verlierern. Der Lübecker Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern gibt zum zweiten Mal in Folge nach, während der Markt steigt.
Warum fällt die Drägerwerk Aktie heute?
Eine negative Nachricht gibt es nicht. Der Rückgang ist die Kehrseite der Markterholung. Anleger kauften am Freitag Chip- und Rüstungswerte, die in dieser Woche stark gefallen waren. Das Geld dafür kam auch aus Titeln, die den Ausverkauf gut überstanden hatten. Drägerwerk gehört dazu.
Der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten, der TecDAX gewann 1,43 Prozent. Unter den vier Verlierern im Index sind mit Drägerwerk und Ottobock zwei Medizintechnikwerte.
Eine Aktie nahe dem Rekordhoch
Der Blick auf den Chart relativiert das Minus. Die Vorzugsaktie hat sich seit Herbst 2024 fast verdreifacht und nähert sich ihrem Rekordhoch aus dem Jahr 2015. Am 18. November stellte der Konzern auf einem Kapitalmarkttag Ziele bis 2030 vor. Die Aktie sprang an diesem Tag um 6,63 Prozent auf 119,00 Euro. Seitdem pendelt sie knapp darunter.
Auch das laufende Geschäft stützt. In den ersten neun Monaten 2026 stiegen Umsatz und Ergebnis. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag nach Angaben von Vorstandschef Stefan Dräger deutlich über dem Vorjahr, auch wegen der Rückerstattung von US-Zöllen.
Was jetzt für die Drägerwerk Aktie zählt
Die Marke von 119 Euro
Darüber wäre der Weg zum Rekordhoch frei.
Die Umsetzung der Ziele bis 2030
Der Markt will sehen, dass die Margen tatsächlich steigen.
Die Richtung der Geldströme
Solange Anleger in Erholungswerte umschichten, haben defensive Aktien Gegenwind.
Stammdaten
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Vorzugsaktie): ISIN DE0005550636, WKN 555063, Handelssymbol DRW3
Ottobock SE & Co. KGaA: ISIN DE000BCK2223, WKN BCK222, Handelssymbol OBCK
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.