Drägerwerk Aktie: SDAX Verlierer am Abend – dritter Verlusttag, 9 Prozent unter dem Rekord

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:08 2 Min.

Die Drägerwerk Aktie gibt am Freitag um 0,85 Prozent auf 116,80 Euro nach und zählt erneut zu den SDAX Verlierern. Seit dem Rekordhoch vom Dienstag hat die Vorzugsaktie gut neun Prozent verloren.

Drei Tage, drei Minuszeichen: Die Drägerwerk Aktie verliert am Freitag 0,85 Prozent auf 116,80 Euro und ist siebtgrößter SDAX Verlierer (Xetra-Schluss, comdirect). Das Tempo lässt nach, die Richtung bleibt. Am Mittwoch hatte das Minus 4,98 Prozent betragen, am Donnerstag 3,60 Prozent. Schlusskurs der Drägerwerk Aktie (Vorzüge) 116,80 € Tagesverlust, Platz 7 der SDAX Verlierer −0,85 % Rekordhoch vom 24. November 2026 128,60 € Xetra-Tagesumsatz 3,09 Mio. € Quelle : comdirect, 27.11.2026, 17:35 Uhr; Drägerwerk AG & Co. KGaA; eigene Berechnung Der Auslöser Warum fällt die Drägerwerk Aktie heute? Aus Lübeck kam keine Meldung. Die Drägerwerk Aktie baut eine Übertreibung ab. In weniger als zwei Wochen war der Kurs von 101,20 Euro auf 128,60 Euro gestiegen, angetrieben vom Kapitalmarkttag am 18. November. Seit dem Rekord vom Dienstag nehmen Anleger Gewinne mit. Der Markt hilft dabei nicht. Die Erholung der Woche gehört den Technologie- und Rüstungswerten. Defensive Titel aus der Medizintechnik stehen auf der Verkaufsseite, Ottobock ist am Freitag sogar der größte SDAX Verlierer. Der Umsatz von gut drei Millionen Euro zeigt, dass bei Dräger weiter größere Stückzahlen bewegt werden. Der Hintergrund Was vom Kapitalmarkttag übrig bleibt Trotz dreier Verlusttage notiert die Drägerwerk Aktie gut 15 Prozent über dem Stand vom 11. November. Für 2026 bestätigt der Konzern ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von zwei bis sechs Prozent und eine EBIT-Marge von sechs bis acht Prozent. Dräger stellt Beatmungs- und Narkosegeräte, Patientenmonitore, Atemschutz und Gasmesstechnik her. Kunden sind Kliniken, Feuerwehren, Behörden und die Industrie. Was für die Drägerwerk Aktie spricht Die Verluste werden von Tag zu Tag kleiner

Kurs weiter deutlich über dem Niveau von Mitte November

Jahresziele bestätigt Was Anleger bedenken sollten Drei Verlusttage in Folge zeigen anhaltenden Verkaufsdruck

Defensive Werte sind derzeit nicht gefragt

Die Marge im dritten Quartal lag unter dem Vorjahr Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Drägerwerk Aktie Warum ist Drägerwerk heute SDAX Verlierer?

Ohne Nachricht. Nach der steilen Rally bis zum Rekordhoch nehmen Anleger weiter Gewinne mit. Wie groß ist der Abstand zum Rekord?

Mit 116,80 Euro liegt die Aktie rund 9,2 Prozent unter dem Hoch von 128,60 Euro. Drägerwerk Aktie (Vorzüge): ISIN DE0005550636, WKN 555063, Börsenkürzel DRW3. Fazit zur Drägerwerk Aktie Die Drägerwerk Aktie ist am Freitag zum dritten Mal in Folge SDAX Verlierer. Die Konsolidierung verliert an Tempo, beendet ist sie nicht. Am Geschäft hat sich seit dem Kapitalmarkttag nichts geändert.

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