Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Rückgang der Drägerwerk Aktie erklärt sich aus dem Kursverlauf und aus dem Markt. Am Dienstag hatte das Papier bei 128,60 Euro ein Rekordhoch erreicht, am Mittwoch folgte ein Rücksetzer um 4,98 Prozent auf 122,20 Euro, am Donnerstag ein weiterer um 4,40 Euro. Vom Hoch gerechnet hat der SDAX Verlierer damit gut acht Prozent abgegeben.