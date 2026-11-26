Während der Markt kräftig steigt, geht es für einen der Stars des Jahres abwärts: Die Drägerwerk Aktie verliert am Donnerstag 3,60 Prozent auf 117,80 Euro und ist zweitgrößter SDAX Verlierer (Xetra-Schluss, comdirect). Es ist der zweite Verlusttag in Folge für die Vorzugsaktie des Lübecker Medizin- und Sicherheitstechnikkonzerns.
Drägerwerk Aktie: SDAX Verlierer am Abend – zweiter Rücksetzer nach dem Rekordhoch kostet weitere 3,6 Prozent
Die Drägerwerk Aktie fällt am Donnerstag um 3,60 Prozent auf 117,80 Euro und ist zweitgrößter SDAX Verlierer. Seit dem Rekordhoch vom Dienstag summiert sich das Minus auf gut acht Prozent.
Der Auslöser
Warum fällt die Drägerwerk Aktie heute?
Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Rückgang der Drägerwerk Aktie erklärt sich aus dem Kursverlauf und aus dem Markt. Am Dienstag hatte das Papier bei 128,60 Euro ein Rekordhoch erreicht, am Mittwoch folgte ein Rücksetzer um 4,98 Prozent auf 122,20 Euro, am Donnerstag ein weiterer um 4,40 Euro. Vom Hoch gerechnet hat der SDAX Verlierer damit gut acht Prozent abgegeben.
Dazu kommt eine Umschichtung. Der Dax stieg um 2,08 Prozent, der SDAX um 2,36 Prozent, getragen von Technologie-, Rohstoff- und Autowerten. Anleger kauften, was zuletzt stark gefallen war. Defensive Gewinner wie die Drägerwerk Aktie dienten dabei offenbar als Geldquelle.
Der Hintergrund
Eine Rally, die Luft ablassen muss
Der Rücksetzer relativiert sich beim Blick zurück. Am 11. November notierte die Drägerwerk Aktie noch bei 101,20 Euro. Nach dem Kapitalmarkttag am 18. November in Lübeck zog der Kurs steil an. Für 2026 bestätigt Dräger ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von zwei bis sechs Prozent und eine EBIT-Marge von sechs bis acht Prozent. Im dritten Quartal war die Profitabilität allerdings schwächer ausgefallen als im Vorjahr.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Drägerwerk Aktie
Gibt es schlechte Nachrichten von Dräger?
Nein. Der Kursrückgang folgt auf ein Rekordhoch und fällt in einen Tag, an dem Anleger in zuvor gefallene Aktien umschichten.
Wie weit ist die Drägerwerk Aktie vom Rekord entfernt?
Mit 117,80 Euro liegt sie rund 8,4 Prozent unter dem Hoch von 128,60 Euro.
Drägerwerk Aktie (Vorzüge): ISIN DE0005550636, WKN 555063, Börsenkürzel DRW3.
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