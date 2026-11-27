Ein Goldproduzent mit europäischem Schwerpunkt profitiert vom Metall-Comeback: Die DPM Metals Aktie (ISIN: CA26139R1091, WKN: A41G6R, Handelssymbol Toronto: DPM, Frankfurt: DPU0) stieg kurz nach Handelsbeginn in Toronto um 2,88 Prozent auf 45,865 kanadische Dollar. Das frühere Dundee Precious Metals gehört damit zu den S&P/TSX Gewinnern des Morgens.
DPM Metals Aktie: S&P/TSX Gewinner aus dem Balkan – neue Mine läuft, nächste hängt an Belgrad
Die DPM Metals Aktie gewinnt am Freitagmorgen 2,88 Prozent auf 45,865 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Gewinnern. Gold und Silber erholen sich. Der frühere Dundee-Konzern steuert auf das obere Ende seiner Jahresprognose zu, wartet in Serbien aber auf eine neue Regierung.
Die Gründe für den Kursgewinn
Gold, Silber, Kupfer: DPM fördert alle drei
Der Goldpreis legte am Freitagmorgen rund 2 Prozent zu, Silber im frühen Handel rund 6 Prozent, Kupfer mehr als 4 Prozent. Die DPM Metals Aktie profitiert von allen drei Bewegungen: Die bulgarische Mine Chelopech liefert Gold und Kupfer, die neue Mine Vareš in Bosnien und Herzegowina Silber, Blei, Zink und Gold.
Metalle auf breiter Front fester
Die Erholung erfasst Edel- und Industriemetalle zugleich.
Prognose am oberen Ende
DPM erwartet, 2026 das obere Ende der eigenen Produktionsspanne zu erreichen.
Vareš läuft
Die 2025 mit Adriatic Metals übernommene Mine hat die kommerzielle Produktion erreicht und liegt über dem Hochlaufplan.
Hintergrund
Wachstum in Serbien – wenn die Politik mitspielt
Das dritte Quartal fiel schwächer aus als das Rekordquartal davor, weil die bulgarische Mine Ada Tepe planmäßig ausläuft und die Kosten stiegen. Der Gewinn von 133,8 Millionen Dollar bleibt dennoch hoch. Das nächste große Vorhaben ist das Goldprojekt Čoka Rakita in Serbien. Der Bau soll Anfang 2027 beginnen, die erste Produktion ist für das erste Halbjahr 2029 geplant. Nach der Parlamentswahl in Serbien vom 25. Oktober warnt das Management allerdings, dass Genehmigungen länger dauern könnten, bis die neue Regierung steht.
Häufige Fragen zur DPM Metals Aktie
Warum ist die DPM Metals Aktie heute S&P/TSX Gewinner?
Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 2,88 Prozent auf 45,865 kanadische Dollar, weil sich Gold, Silber und Kupfer kräftig erholten.
Wie hieß DPM Metals früher?
Das Unternehmen firmierte bis 2025 als Dundee Precious Metals.
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