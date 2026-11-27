Warum ist die DPM Metals Aktie heute S&P/TSX Gewinner?

Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 2,88 Prozent auf 45,865 kanadische Dollar, weil sich Gold, Silber und Kupfer kräftig erholten.

Wie hieß DPM Metals früher?

Das Unternehmen firmierte bis 2025 als Dundee Precious Metals.