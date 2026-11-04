Dow Jones Check: Blue-Wave-Rally! 3M, Microsoft und Sherwin-Williams katapultieren den Dow um 1.588 Punkte nach oben – Caterpillar und Chevron stürzen ab

Caterpillar fällt um 5,23 Prozent auf 591,30 Dollar und ist damit das Schlusslicht unter den Dow Jones Verlierern. Mit einem Minus von rund 180 Indexpunkten war der Baumaschinenkonzern zugleich die mit Abstand größte Belastung des Tages. Der Absturz setzt eine dramatische Talfahrt fort: Vom Rekordhoch bei 1.073 Dollar hat die Aktie inzwischen rund 45 Prozent verloren. Caterpillar war in der ersten Jahreshälfte die beste Aktie im Dow, weil Anleger den Konzern als einen der großen Gewinner des KI-Booms sahen: Seine Sparte für Stromerzeugung liefert große Generatoren und Turbinen für Rechenzentren. Genau dieser Teil der Investmentstory steht nun auf dem Prüfstand. Ein Moratorium für Rechenzentren in Texas, wo mehr als ein Viertel der geplanten US-Kapazitäten entstehen soll, würde die Nachfrage nach Stromerzeugungsanlagen direkt treffen. Bereits nach den Quartalszahlen Ende Oktober hatte die Aktie stark verloren, weil das Management für das vierte Quartal nur ein moderates Umsatzwachstum in Aussicht stellte und die Margen am unteren Ende der Zielspanne erwartet. Dabei ist der Auftragsbestand mit 78,1 Milliarden Dollar so hoch wie nie. Analysten von Baird warnten heute, der Ausbau der Rechenzentren könne nach den Wahlen ins Stocken geraten. Solange diese Frage offen ist, bleibt Caterpillar der Gradmesser für die Sorgen um die KI-Infrastruktur.