Doppelt gewettet: Diese Firmen haben gleich zwei Weltkonzerne als Aktionäre – von MeiraGTx bis Parabilis

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 09:39 2 Min.

Manche kleine Firmen haben nicht nur einen, sondern gleich zwei Weltkonzerne im Aktionärskreis. Johnson & Johnson und Sanofi sind beide an MeiraGTx beteiligt, Regeneron und Alphabet an Parabilis, Uber und Alphabet am Rollerverleiher Lime. Die Doppel-Beteiligungen in den Unternehmensdepots mit ISIN und US-Handelssymbol und was hinter den Wetten steckt.

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Ein Konzern als Aktionär ist für eine kleine Firma ein Ritterschlag. Zwei sind ein Signal. Beim Abgleich der Pflichtmeldungen von 20 großen Unternehmen zum 30. September fanden wir mehrere Firmen, an denen gleich zwei Konzerne beteiligt sind. Die Flugtaxi-Hersteller Joby und BETA sowie den Autobauer Rivian behandeln wir in eigenen Artikeln. MeiraGTx-Aktien von Sanofi und J&J zusammen 207 Mio. $ MeiraGTx-Aktien beider Konzerne 18,8 Mio. Parabilis-Aktien von Regeneron 4,17 Mio. Lime-Aktien von Uber und Alphabet zusammen 16,8 Mio. Quelle : Form 13F der genannten Unternehmen zum 30. September 2026; eigene Rechnung Die Doppel-Beteiligungen Zwei Konzerne, eine Firma 01 MeiraGTx – ISIN KYG596651029 · US-Handelssymbol MGTX Sanofi hält 12,2 Millionen Aktien für 134 Millionen Dollar, die größte Position im Sanofi Depot. Johnson & Johnson hält 6,6 Millionen für 73 Millionen Dollar, im Johnson & Johnson Depot. MeiraGTx entwickelt Gentherapien, unter anderem für Augenkrankheiten. 02 Parabilis Medicines – US-Handelssymbol PBLS Regeneron hält 4,17 Millionen Aktien für 135 Millionen Dollar, drei Viertel des Regeneron Depots. Auch Alphabet ist mit knapp 5 Millionen Aktien beteiligt. Parabilis arbeitet an einer neuen Klasse von Wirkstoffen. 03 Lime (Neutron Holdings) – US-Handelssymbol LIME Uber hält 14,9 Millionen Aktien für 419 Millionen Dollar, im Uber Depot. Alphabet hat 1,9 Millionen Aktien neu gekauft. Lime-Roller lassen sich über die Uber-App buchen. 04 Xilio Therapeutics – US-Handelssymbol XLO Gilead hält 650.389 Aktien für 6 Millionen Dollar, im Gilead Depot. Auch Merck meldet eine kleine Position. Xilio entwickelt Immuntherapien gegen Krebs. 05 Coherent – ISIN US19247G1076 · US-Handelssymbol COHR Nvidia hält Aktien für 2,24 Milliarden Dollar, im Nvidia Depot. Investor AB hat eine kleine Position mit 3.000 Aktien neu aufgenommen. Die Begründung Eine neue Wirkstoffklasse: was Regeneron in Parabilis sieht Regeneron hat im Mai eine Partnerschaft mit Parabilis über bis zu fünf Wirkstoffe geschlossen, mit Meilensteinzahlungen von bis zu 2,2 Milliarden Dollar. Forschungschef George Yancopoulos begründete das mit dem Potenzial der Technik. Was Anleger beachten sollten Zwei Konzern-Aktionäre senken das Risiko einer Firma nicht. Die Studien müssen trotzdem gelingen

Bei MeiraGTx und Xilio handelt es sich um kleine, schwankungsanfällige Werte

Die Meldungen zeigen den Stand vom 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien MeiraGTx: ISIN KYG596651029, US-Handelssymbol MGTX

Parabilis Medicines: US-Handelssymbol PBLS

Lime (Neutron Holdings): US-Handelssymbol LIME

Xilio Therapeutics: US-Handelssymbol XLO

Coherent: ISIN US19247G1076, US-Handelssymbol COHR Fazit: Wo sich Konzerne einig sind Doppel-Beteiligungen zeigen, wo mehrere Konzerne unabhängig voneinander dieselbe Technik für vielversprechend halten: Gentherapie, neue Wirkstoffklassen, Mikromobilität. Ein Selbstläufer ist das nicht, aber ein Hinweis, welche kleinen Firmen die Großen im Blick haben.

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