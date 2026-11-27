Doosan-Fuel-Cell-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 12,50 Prozent – Brennstoffzellen im Strom-Boom

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:06 2 Min.

Die Doosan-Fuel-Cell-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Gewinnern: Der Brennstoffzellenhersteller steigt um 12,50 Prozent auf 25.200 Won. Titel rund um die Stromversorgung von Rechenzentren waren in Seoul gefragt.

Die Doosan-Fuel-Cell-Aktie (ISIN: KR7336260005, KRX-Kürzel: 336260) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Gewinnern. Das Papier des Brennstoffzellenherstellers schloss in Seoul bei 25.200 Won, ein Plus von 12,50 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss von 22.400 Won. 336260 336260 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 336260 — — — Tagesplus der Doosan-Fuel-Cell-Aktie +12,50 % Schlusskurs in Seoul 25.200 KRW Betriebsverlust im zweiten Quartal 2026 -50,9 Mrd. KRW Quelle : Korea Exchange laut TradingView, Schluss 27.11.2026; Q2 laut Unternehmensangaben Die Gründe für den Kursgewinn Warum der KOSPI Composite Index Gewinner Doosan Fuel Cell heute steigt Eine eigene Meldung haben wir nicht gefunden. Die Aktie stieg mit den Energiewerten: Anleger kauften Titel, die vom Strombedarf der KI-Rechenzentren profitieren sollen, darunter Speicher, Stromversorgung und Brennstoffzellen. Doosan Fuel Cell stellt Phosphorsäure-Brennstoffzellen her und baut eine Fertigung für Festoxid-Brennstoffzellen auf. Die Aktie hat ein hartes Jahr hinter sich: Im Juli stürzte sie nach den Zahlen zum zweiten Quartal um knapp 30 Prozent ab. Der Umsatz war um 65,5 Prozent auf 44,3 Milliarden Won gefallen, der Betriebsverlust stieg auf rund 50,9 Milliarden Won, unter anderem wegen Kosten von rund 30 Milliarden Won für den Austausch fehlerhafter Zellstapel. Was den KOSPI Composite Index Gewinner bremsen kann Hohe Verluste: Das Unternehmen schreibt rote Zahlen.

Qualitätsprobleme: Der Austausch älterer Zellstapel belastete das Ergebnis.

Auftragslücken: Projekte verschoben sich, bei Festoxid-Zellen fehlten Bestellungen. Häufige Fragen zur Doosan-Fuel-Cell-Aktie Warum ist die Doosan-Fuel-Cell-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?

Die Doosan-Fuel-Cell-Aktie stieg um 12,50 Prozent auf 25.200 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, Energie- und Stromversorgungswerte waren insgesamt gefragt. Fazit: Erholung auf niedrigem Niveau Die Doosan-Fuel-Cell-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Gewinnern des Tages. Die Hoffnung auf Aufträge für Rechenzentren trägt den Kurs. Die Zahlen sprechen bisher eine andere Sprache.

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