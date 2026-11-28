Die DoorDash Aktie (US-Handelssymbol: DASH) zählt mit plus 10,03 Prozent zu den größten Nasdaq100 Gewinnern der Woche. Am Freitag legte sie um 0,90 Prozent zu. Auf Monatssicht steht ein Minus von 1,56 Prozent, auf Jahressicht von 14,33 Prozent.
DoorDash Aktie: Nasdaq100 Gewinner der Woche – Lieferdienst im Plus
Die DoorDash Aktie steigt in der Woche bis Freitag, 27. November, um 10,03 Prozent. Auf Jahressicht steht noch ein Minus von 14,33 Prozent. Was hinter der Wochenerholung steckt.
Kursgrund
Warum die DoorDash Aktie in der Woche steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die DoorDash Aktie profitiert offenbar von der Erholung der Technologie- und Konsumwerte. Als Nasdaq100 Gewinner der Woche hat sie den Monatsverlust fast vollständig aufgeholt, am Freitag blieb der Zuwachs aber gering.
Häufige Fragen zur DoorDash Aktie
Warum ist die DoorDash Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Konsumwerte erholen sich.
Wie hat sich die DoorDash Aktie in der Woche entwickelt?
Plus 10,03 Prozent bis Freitagabend.
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