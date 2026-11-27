Domino's-Pizza-Aktie S&P 500 Verlierer: Pizzakette gibt nach – warum die Aktie um 0,9 Prozent fällt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:30 1 Min.

Die Domino's-Pizza-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 0,94 Prozent auf 358,14 US-Dollar gibt die Pizzakette im starken Markt nach.

Die Domino's-Pizza-Aktie (ISIN: US25754A2015, WKN: A0B6VQ, Handelssymbol: DPZ) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 0,94 Prozent auf 358,14 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden. DPZ DPZ — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr DPZ — — — Domino's im laufenden Handel -0,94 % Kurs im laufenden Handel 358,14 $ Gewinner zu Verlierern im S&P 500 410 : 93 Handelsschluss MEZ 19:00 Uhr Quelle : Kurse am 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Konsumwert im Hintertreffen Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, Konsumwerte wie Domino's bleiben zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor. 01 Rotation möglich Kapital fließt in Tech. 02 Kein Auslöser Eine Nachricht ist nicht bekannt. 03 Halbtagshandel Ausschläge werden verstärkt. Einordnung Moderater Abschlag ohne Nachricht Domino's lebt vom Franchise-Geschäft und Lieferdiensten. Ein Minus von knapp 1 Prozent ist vor allem Marktstimmung. Was für die Domino's-Aktie spricht Franchise-Modell: Wiederkehrende Gebühren.

Starke Marke: Weltweite Präsenz. Was die Domino's-Aktie belasten kann Rotation: Konsumwerte weniger gefragt.

Konsumklima: Schwache Nachfrage träfe die Gastronomie. Steckbrief der Domino's-Aktie Unternehmen: Domino's Pizza, Inc.

ISIN: US25754A2015 · WKN: A0B6VQ

Handelssymbol: DPZ (Nasdaq)

Branche: Gastronomie Häufige Fragen zur Domino's-Aktie Warum ist die Domino's-Aktie S&P 500 Verlierer?

Sie fällt um 0,94 Prozent auf 358,14 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US25754A2015, WKN A0B6VQ, Handelssymbol DPZ. Fazit: Der S&P 500 Verlierer Domino's ohne Nachricht Die Domino's-Aktie gibt moderat nach. Weitere Impulse bringen Unternehmensmeldungen.

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