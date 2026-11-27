Disney-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 12: Magie nach den Zahlen hält an

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:17 3 Min.

Die Disney-Aktie steigt nach dem Ende der verkürzten Wall-Street-Sitzung um 1,44 % auf 127,41 US-Dollar. Nach den Quartalszahlen Mitte November und neuen Jahreshochs bleibt der Medienkonzern gefragt.

Bild: Matt Stroshane / ©Disney (Pressebild)

Die Disney-Aktie (ISIN US2546871060, WKN 855686, Symbol WDP, US-Symbol DIS) gehört am Black Friday zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Kursliste (Stand 27.11.2026, 19:11 Uhr, nach dem vorzeitigen Handelsschluss an der Wall Street) steigt der Medienkonzern um 1,81 US-Dollar beziehungsweise 1,44 % auf 127,41 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 125,60 US-Dollar geschlossen. Disney-Aktie, Dow Jones Gewinner Nr. 12 +1,44 % Kurs nach Handelsschluss 127,41 USD Sparprogramm laut TIKR 3 Mrd. USD Erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis 15x Quelle : Kursliste Dow Jones, 27.11.2026, 19:11 Uhr; Finviz/Zacks; TIKR Dow Jones Gewinner Nr. 12 Warum die Disney-Aktie zulegt Eine neue Meldung von Disney gibt es nicht. Die Disney-Aktie profitiert vom Rückenwind nach den Zahlen und vom Marktumfeld: 27 von 30 Dow-Werten schließen im Plus. 01 Starke Zahlen im November Nach dem Bericht zum vierten Geschäftsquartal sprang die Aktie laut TIKR um 5 %. Zehn Analystenhäuser hoben ihre Ziele an. Genannt werden ein Sparprogramm von 3 Milliarden US-Dollar und ein Ausblick für das erste Quartal von rund 5,4 Milliarden US-Dollar operativem Segmentgewinn. 02 Streaming und Parks Laut Zacks verbessert sich die Profitabilität im Streaming, die Nachfrage in den Freizeitparks bleibt robust. Die Aktie erreichte neue Jahreshochs und legte in drei Monaten rund 15 % zu. 03 Dividende Laut Zacks zahlt Disney 2027 zweimal 1,00 US-Dollar je Aktie, die Rendite liegt bei rund 1,7 %. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endete der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen war dünn. Einordnung Nach dem Lauf ist Geduld gefragt Nach dem Anstieg auf Jahreshochs sehen Beobachter wie Zacks ein angemessenes Bewertungsniveau, raten aber zur Geduld. Das nächste Etappenziel ist der Quartalsbericht im Februar. Zum Thanksgiving-Wochenende bringt Disney traditionell einen Familienfilm in die Kinos. Was für die Disney-Aktie spricht Verbesserte Profitabilität im Streaming.

Robuste Nachfrage in den Freizeitparks.

Sparprogramm von 3 Milliarden US-Dollar. Was gegen die Disney-Aktie spricht Aktie nach Lauf nahe Jahreshochs.

Rückgang im klassischen Fernsehgeschäft.

Abhängigkeit von Kinoerfolgen und Parkbesuchen. FAQ Häufige Fragen zur Disney-Aktie Warum ist die Disney-Aktie Dow Jones Gewinner? Die Quartalszahlen Mitte November wirken nach, zudem steigt der Markt breit. Eine neue Nachricht von Disney gibt es nicht.

Wie hoch steht die Disney-Aktie? Laut Kursliste bei 127,41 US-Dollar, 1,44 % über dem Vortagesschluss.

Welche ISIN und WKN hat die Disney-Aktie? ISIN US2546871060, WKN 855686. Handelssymbol in Deutschland WDP, in den USA DIS (NYSE). Steckbrief Unternehmen The Walt Disney Company ISIN US2546871060 WKN 855686 Handelssymbol WDP US-Handelssymbol DIS (NYSE) Kurs 127,41 US-Dollar (+1,44 %) Rang im Dow Jones Gewinner Nr. 12 am 27.11.2026 (19:11 Uhr) Stand: 27.11.2026, Kursliste, Stand 19:11 Uhr Fazit: Disney-Aktie als Dow Jones Gewinner nach starken Zahlen Die Disney-Aktie profitiert von soliden Zahlen und besseren Streaming-Margen. Nach dem Lauf entscheidet das Weihnachtsquartal über den nächsten Schritt.

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