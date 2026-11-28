Disney-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 7: Plus von 7,85 Prozent in der Thanksgiving-Woche

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:45 2 Min.

Die Disney-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 7,85 % zu und ist siebtbester Dow Jones Gewinner der Woche. Auf Monatssicht steht der Medienkonzern bei plus 15,43 %.

Bild: Matt Stroshane / ©Disney (Pressebild)

Die Disney-Aktie (ISIN US2546871060, WKN 855686, US-Symbol DIS) ist mit einem Wochenplus von 7,85 % der siebtbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei plus 15,43 %, auf Jahressicht bei plus 23,02 % und auf Fünfjahressicht bei minus 14,09 %. Disney-Aktie, Gewinner der Woche Nr. 7 +7,85 % Bilanz auf Monatssicht +15,43 % Bilanz auf Jahressicht +23,02 % Kurs am Freitag, 27.11. 127,24 USD Quelle : Wochenübersicht Dow-Werte, 28.11.2026, 8:37 Uhr; Dow-Analyse aktiencheck.de Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 7 Warum die Disney-Aktie in der Woche zulegt Einen eigenen Wochenauslöser für Disney haben wir nicht gefunden. Die Disney-Aktie setzt ihren Aufwärtstrend fort. 01 Breite Erholung Der Dow Jones stieg um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. Disney gewann am Freitag 1,31 % auf 127,24 US-Dollar. 02 Aufwärtstrend im Monat Mit plus 15,43 % in vier Wochen gehört Disney zu den stärksten Werten im Dow. 03 Konsumthemen gefragt Zum Start der Weihnachtssaison rücken Freizeitparks, Kreuzfahrten und Streaming in den Fokus. Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ. Einordnung Momentum statt Meldung Nach einem Monatsplus von über 15 % ist die Aktie anfälliger für Gewinnmitnahmen. Die Fünfjahresbilanz liegt noch im Minus. Was für die Disney-Aktie spricht Starker Trend über Woche und Monat.

Plus von 23 % auf Jahressicht.

Breite Marktstimmung. Was gegen die Disney-Aktie spricht Kein eigener Auslöser der Woche erkennbar.

Mögliche Gewinnmitnahmen.

Fünfjahresbilanz bei minus 14,09 %. FAQ Häufige Fragen zur Disney-Aktie Warum ist die Disney-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche? Die Aktie setzt ihren Aufwärtstrend in einer breiten Erholungswoche fort. Eine neue Nachricht gibt es nicht.

Wie stark ist die Disney-Aktie in der Woche gestiegen? Laut Wochenübersicht um 7,85 %.

Welche ISIN und WKN hat die Disney-Aktie? ISIN US2546871060, WKN 855686. US-Symbol DIS (NYSE). Steckbrief Unternehmen The Walt Disney Company ISIN US2546871060 WKN 855686 US-Handelssymbol DIS (NYSE) Kurs 127,24 Dollar (27.11.) Rang im Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 7 (KW 48/2026) Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr Fazit: Disney-Aktie als Dow Jones Gewinner der Woche Die Disney-Aktie steigt ohne neue Nachricht weiter. Das Momentum trägt, ein Auslöser fehlt.

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