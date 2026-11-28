Die Disney-Aktie (ISIN US2546871060, WKN 855686, US-Symbol DIS) ist mit einem Wochenplus von 7,85 % der siebtbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei plus 15,43 %, auf Jahressicht bei plus 23,02 % und auf Fünfjahressicht bei minus 14,09 %.
Disney-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 7: Plus von 7,85 Prozent in der Thanksgiving-Woche
Die Disney-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 7,85 % zu und ist siebtbester Dow Jones Gewinner der Woche. Auf Monatssicht steht der Medienkonzern bei plus 15,43 %.
Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 7
Warum die Disney-Aktie in der Woche zulegt
Einen eigenen Wochenauslöser für Disney haben wir nicht gefunden. Die Disney-Aktie setzt ihren Aufwärtstrend fort.
Breite Erholung
Der Dow Jones stieg um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. Disney gewann am Freitag 1,31 % auf 127,24 US-Dollar.
Aufwärtstrend im Monat
Mit plus 15,43 % in vier Wochen gehört Disney zu den stärksten Werten im Dow.
Konsumthemen gefragt
Zum Start der Weihnachtssaison rücken Freizeitparks, Kreuzfahrten und Streaming in den Fokus.
Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ.
Einordnung
Momentum statt Meldung
Nach einem Monatsplus von über 15 % ist die Aktie anfälliger für Gewinnmitnahmen. Die Fünfjahresbilanz liegt noch im Minus.
FAQ
Häufige Fragen zur Disney-Aktie
Warum ist die Disney-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche?
Die Aktie setzt ihren Aufwärtstrend in einer breiten Erholungswoche fort. Eine neue Nachricht gibt es nicht.
Wie stark ist die Disney-Aktie in der Woche gestiegen?
Laut Wochenübersicht um 7,85 %.
Welche ISIN und WKN hat die Disney-Aktie?
ISIN US2546871060, WKN 855686. US-Symbol DIS (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- The Walt Disney Company
- ISIN
- US2546871060
- WKN
- 855686
- US-Handelssymbol
- DIS (NYSE)
- Kurs
- 127,24 Dollar (27.11.)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner der Woche Nr. 7 (KW 48/2026)
Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr
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