Wie schloss die Disney Aktie am Freitag?

Bei 127,24 Dollar, ein Plus von 1,31 Prozent.

Wie hoch ist die neue Dividende?

2,00 Dollar je Aktie für das Geschäftsjahr 2027, ausgezahlt in zwei Raten.

Was erwartet Disney für 2027?

Ein zweistelliges Wachstum beim bereinigten Gewinn je Aktie.