Disney belohnt seine Aktionäre so großzügig wie lange nicht. Der Unterhaltungskonzern erhöht die Dividende um ein Drittel und plant Aktienrückkäufe in Milliardenhöhe. Am Black Friday stieg die Disney Aktie um 1,31 Prozent auf 127,24 Dollar. Dahinter steht ein Schlussquartal, das die Erwartungen übertroffen hat.
Disney Aktie: Dividende plus 33 Prozent, 9 Milliarden für Rückkäufe – das Comeback des Unterhaltungsriesen?
Gewinn über den Erwartungen, Rekordquartal der Parks, Streaming verdoppelt den Gewinn fast. Am Black Friday legte die Disney Aktie zu. Was hinter dem neuen Schwung steckt.
The Walt Disney Company · ISIN: US2546871060 · WKN: 855686 · Handelssymbol: WDP · US-Handelssymbol: DIS
Die Zahlen
Parks und Streaming tragen das Quartal
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erzielte Disney einen bereinigten Gewinn von 1,77 Dollar je Aktie, Analysten hatten mit 1,68 Dollar gerechnet. Der Umsatz stieg um gut 15 Prozent auf 25,9 Milliarden Dollar. Die Parks erzielten ein Rekordquartal, die Streamingsparte verdoppelte ihren operativen Gewinn fast. Zu beachten ist, dass das Geschäftsjahr 53 statt 52 Wochen hatte; bereinigt um die Zusatzwoche stieg der Gewinn je Aktie um 16 Prozent.
Disney hat das Streaming profitabel gemacht und verdient mit Parks und Kreuzfahrten prächtig. Für die Disney Aktie zählt nun, ob das Wachstum auch in der zweiten Jahreshälfte 2027 anhält.
Der Ausblick
Mehr Geld für Inhalte und Aktionäre
Für 2027 stellt Konzernchef Josh D’Amaro erneut ein zweistelliges Wachstum beim bereinigten Gewinn je Aktie in Aussicht, das vor allem im ersten Halbjahr anfallen soll. Die Dividende steigt auf 2,00 Dollar je Aktie, dazu kommen Aktienrückkäufe über 9 Milliarden Dollar. Die Ausgaben für Inhalte sollen um 9 Prozent auf 26 Milliarden Dollar wachsen. Medienberichten zufolge droht Anfang 2027 zugleich ein größerer Stellenabbau.
Häufige Fragen zur Disney Aktie
Wie schloss die Disney Aktie am Freitag?
Bei 127,24 Dollar, ein Plus von 1,31 Prozent.
Wie hoch ist die neue Dividende?
2,00 Dollar je Aktie für das Geschäftsjahr 2027, ausgezahlt in zwei Raten.
Was erwartet Disney für 2027?
Ein zweistelliges Wachstum beim bereinigten Gewinn je Aktie.
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