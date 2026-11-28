Bob Iger hat Disney über zwei Jahrzehnte geprägt. Am 18. November übte er Optionen auf 321.694 Aktien zu je 105,21 Dollar aus und verkaufte sie sofort zu durchschnittlich 122,82 Dollar. Der Bruttoerlös: rund 39,5 Millionen Dollar. Für die Disney Aktie klingt das gewaltig. Der tatsächliche Gewinn aus dem Geschäft fällt aber deutlich kleiner aus.
Disney Aktie: Bob Iger verkauft für 39,5 Millionen Dollar – wie fast genau vor einem Jahr
Disney-Legende Bob Iger hat laut SEC-Meldung am 18. November rund 322.000 Aktien aus Optionen verkauft, für rund 39,5 Millionen Dollar. Am selben Tag verkauften zwei weitere Topmanager. Was hinter dem Verkauf steckt und warum er weniger dramatisch ist, als die Summe klingt.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Walt Disney Company
- Sitz
- Burbank, Kalifornien
- ISIN
- US2546871060
- WKN
- 855686
- US-Handelssymbol
- DIS (NYSE)
- Insider
- Robert A. Iger, Verwaltungsrat
Stand: 28.11.2026, Transaktion laut SEC-Meldung
Die Stammdaten für Anleger: Die Disney-Aktie trägt die ISIN US2546871060 und die WKN 855686. In den USA wird sie unter dem Kürzel DIS an der New York Stock Exchange gehandelt.
Die Rechnung
39,5 Millionen brutto, 5,7 Millionen Gewinn
Iger musste für jede Aktie zunächst den Ausübungspreis von 105,21 Dollar zahlen, zusammen rund 33,8 Millionen Dollar. Beim Verkauf zu 122,82 Dollar blieben ihm vor Steuern rund 17,60 Dollar je Aktie. Bei 321.694 Aktien sind das rund 5,7 Millionen Dollar. Die Optionen waren vollständig unverfallbar.
Das Vorgehen erinnert an den November 2024. Damals verkaufte Iger 372.412 Aktien für 42,7 Millionen Dollar, ebenfalls nach der Ausübung von Optionen, die kurz vor dem Verfall standen. Ein Handelsplan nach Rule 10b5-1 ist in den uns vorliegenden Daten für den jetzigen Verkauf nicht genannt.
Das Umfeld
Nicht der einzige Verkäufer
Am selben 18. November übte auch Kommunikationschef Paul Roeder Optionen zu 105,21 Dollar aus und verkaufte 4.854 Aktien zu 123,16 Dollar. Rechtsvorstand Horacio Gutierrez verkaufte 2.568 Aktien zu 120 Dollar. Anfang November hatte bereits Finanzmanager Brent Woodford Optionen zum gleichen Preis eingelöst und verkauft.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Disney
Wie viel hat Bob Iger verkauft?
321.694 Aktien zu durchschnittlich 122,82 Dollar, rund 39,5 Millionen Dollar.
Wie viel hat er tatsächlich verdient?
Nach Abzug des Ausübungspreises von 105,21 Dollar rund 5,7 Millionen Dollar vor Steuern.
Wer hat noch verkauft?
Kommunikationschef Paul Roeder und Rechtsvorstand Horacio Gutierrez, ebenfalls am 18. November.
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