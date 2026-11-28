Wie viel hat Bob Iger verkauft?

321.694 Aktien zu durchschnittlich 122,82 Dollar, rund 39,5 Millionen Dollar.

Wie viel hat er tatsächlich verdient?

Nach Abzug des Ausübungspreises von 105,21 Dollar rund 5,7 Millionen Dollar vor Steuern.

Wer hat noch verkauft?

Kommunikationschef Paul Roeder und Rechtsvorstand Horacio Gutierrez, ebenfalls am 18. November.