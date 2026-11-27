Meta Platforms (ISIN US30303M1027, US-Handelssymbol META)

Adobe (ISIN US00724F1012, US-Handelssymbol ADBE)

Zoom (ISIN US98980L1017, US-Handelssymbol ZM)

EPAM Systems (ISIN US29414B1044, US-Handelssymbol EPAM)

Qualcomm (ISIN US7475251036, US-Handelssymbol QCOM)

Synopsys (ISIN US8716071076, US-Handelssymbol SNPS)

ON Semiconductor (ISIN US6821891057, US-Handelssymbol ON)

Intuitive Surgical (ISIN US46120E6023, US-Handelssymbol ISRG)

Verkauft wurden vor allem Werte, die stark am Ausbau der Rechenzentren hängen. Im Halbleitersektor schichtete das Team weg von Ausrüstern und Infrastrukturanbietern:

Alphabet (ISIN US02079K3059, US-Handelssymbol GOOGL)

Applied Materials (ISIN US0382221051, US-Handelssymbol AMAT)

Vertiv (ISIN US92537N1081, US-Handelssymbol VRT)

Onto Innovation (ISIN US6833441057, US-Handelssymbol ONTO)

Generac (ISIN US3687361044, US-Handelssymbol GNRC)

Caterpillar (ISIN US1491231015, US-Handelssymbol CAT)

Booking Holdings (ISIN US09857L1089, US-Handelssymbol BKNG)

Xylem (ISIN US98419M1009, US-Handelssymbol XYL)

Straumann (ISIN CH1175448666, US-Handelssymbol SAUHY)

Deutlich reduziert wurde zudem ServiceNow (ISIN US81762P1021, US-Handelssymbol NOW), ein kleiner Bestand blieb. Als tragende Positionen im Gesundheits- und Energiebereich nennt der Bericht Eli Lilly (ISIN US5324571083, US-Handelssymbol LLY), Merck & Co. (ISIN US58933Y1055, US-Handelssymbol MRK), ExxonMobil (ISIN US30231G1022, US-Handelssymbol XOM), Diamondback Energy (ISIN US25278X1090, US-Handelssymbol FANG) und Devon Energy (ISIN US25179M1036, US-Handelssymbol DVN).

Ein Widerspruch fällt auf. Meta steht auf der Kaufliste, obwohl Müller gerade diesen Konzern als Beispiel für riesige außerbilanzielle Verpflichtungen anführt. Der Bericht begründet den Kauf nicht. Die Leitlinie, auf Unternehmen mit eigenen Erträgen zu setzen, erfüllt Meta allerdings. Weitere Starinvestoren finden sich in der Übersicht der Investoren-Depots.