Dirk Müller gilt vielen als Crash-Prophet. Umso bemerkenswerter ist, was der als „Mr. Dax“ bekannte frühere Börsenmakler derzeit sagt und tut. Einen unmittelbaren Absturz erwartet er nicht. Trotzdem hat sein Fondsteam das Depot im Oktober spürbar umgebaut: weg von allem, was am Bau von Rechenzentren hängt, hin zu Unternehmen, die mit künstlicher Intelligenz bereits Geld verdienen.
Dirk Müller räumt im KI-Depot auf: Raus aus Rechenzentren, rein in Meta, Adobe und Zoom
„Mr. Dax“ erwartet keinen sofortigen Crash, warnt aber vor massiven Risiken bei der Finanzierung des KI-Booms. Der Monatsbericht seines Fonds zeigt, welche Aktien Dirk Müller gekauft und welche er verkauft hat.
Die Einschätzung
Kein Crash, aber massive Risiken
Im Moment wird eben High Roller gespielt.
Gemeint ist die Finanzierung des KI-Ausbaus. Müller rechnet vor, dass allein Meta rund 750 Milliarden Dollar an außerbilanziellen Verpflichtungen trage, bei den Technologieriesen insgesamt gehe es um Billionen.
Daraus leitet er seine größte Sorge ab: Der Kapitalbedarf der Großen könne kleinere Unternehmen vom Kreditmarkt verdrängen und Engpässe auslösen. Zugleich erwartet er, dass Regierungen die KI-Konzerne im Ernstfall stützen, weil die Technologie als strategisch gilt. Die Risiken nach unten nennt er massiv, eine Jahresendrally hielt er Ende Oktober dennoch für möglich, weil die Unternehmensgewinne steigen. Für eine Prognose mag er sich nicht verbürgen. Entscheidend seien für sein Team Qualität, Bewertung und Momentum der einzelnen Aktie.
Der Monatsbericht
Erträge zählen, Ausgaben werden bestraft
Der Monatsbericht für Oktober fasst die Lage in einem Satz zusammen: Der Markt beginne beim Thema KI, „zwischen Erträgen und Ausgaben zu unterscheiden“. Während der Nasdaq Composite rund vier Prozent verlor, legte der Dow Jones knapp drei Prozent zu. Die zehnjährige US-Rendite stieg zeitweise auf 5,36 Prozent, die Inflation auf 3,7 Prozent. Den Rückgang der Renditen zum Monatsende wertet der Bericht als Flucht in Sicherheit und nicht als Entwarnung.
Die Leitlinie
Bevorzugt werden Unternehmen, die ihre Investitionen aus eigenen Erträgen bezahlen können.
Die Stabilisatoren
Gesundheits- und Energiewerte sollen das Depot unabhängiger vom KI-Zyklus machen. Der Pharma- und Gesundheitsbereich umfasst inzwischen elf Positionen.
Die Absicherung
Die allgemeine Absicherungsquote schwankte zwischen 20 und 45 Prozent, die Dollar-Absicherung zwischen 50 und 76 Prozent.
Das Depot
Was Müllers Fonds gekauft und verkauft hat
Gekauft wurden im Oktober acht Aktien. Für Zoom und EPAM nennt der Bericht den Grund: solide finanzierte Softwarewerte, die von der Einführung von KI in Unternehmen profitieren können.
Meta Platforms (ISIN US30303M1027, US-Handelssymbol META)
Adobe (ISIN US00724F1012, US-Handelssymbol ADBE)
Zoom (ISIN US98980L1017, US-Handelssymbol ZM)
EPAM Systems (ISIN US29414B1044, US-Handelssymbol EPAM)
Qualcomm (ISIN US7475251036, US-Handelssymbol QCOM)
Synopsys (ISIN US8716071076, US-Handelssymbol SNPS)
ON Semiconductor (ISIN US6821891057, US-Handelssymbol ON)
Intuitive Surgical (ISIN US46120E6023, US-Handelssymbol ISRG)
Verkauft wurden vor allem Werte, die stark am Ausbau der Rechenzentren hängen. Im Halbleitersektor schichtete das Team weg von Ausrüstern und Infrastrukturanbietern:
Alphabet (ISIN US02079K3059, US-Handelssymbol GOOGL)
Applied Materials (ISIN US0382221051, US-Handelssymbol AMAT)
Vertiv (ISIN US92537N1081, US-Handelssymbol VRT)
Onto Innovation (ISIN US6833441057, US-Handelssymbol ONTO)
Generac (ISIN US3687361044, US-Handelssymbol GNRC)
Caterpillar (ISIN US1491231015, US-Handelssymbol CAT)
Booking Holdings (ISIN US09857L1089, US-Handelssymbol BKNG)
Xylem (ISIN US98419M1009, US-Handelssymbol XYL)
Straumann (ISIN CH1175448666, US-Handelssymbol SAUHY)
Deutlich reduziert wurde zudem ServiceNow (ISIN US81762P1021, US-Handelssymbol NOW), ein kleiner Bestand blieb. Als tragende Positionen im Gesundheits- und Energiebereich nennt der Bericht Eli Lilly (ISIN US5324571083, US-Handelssymbol LLY), Merck & Co. (ISIN US58933Y1055, US-Handelssymbol MRK), ExxonMobil (ISIN US30231G1022, US-Handelssymbol XOM), Diamondback Energy (ISIN US25278X1090, US-Handelssymbol FANG) und Devon Energy (ISIN US25179M1036, US-Handelssymbol DVN).
Ein Widerspruch fällt auf. Meta steht auf der Kaufliste, obwohl Müller gerade diesen Konzern als Beispiel für riesige außerbilanzielle Verpflichtungen anführt. Der Bericht begründet den Kauf nicht. Die Leitlinie, auf Unternehmen mit eigenen Erträgen zu setzen, erfüllt Meta allerdings. Weitere Starinvestoren finden sich in der Übersicht der Investoren-Depots.
Stammdaten
Die genannten Aktien im Überblick
Meta Platforms: ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Handelssymbol FB2A, US-Handelssymbol META
Adobe: ISIN US00724F1012, WKN 871981, Handelssymbol ADB, US-Handelssymbol ADBE
Zoom: ISIN US98980L1017, WKN A2PGJ2, US-Handelssymbol ZM
EPAM Systems: ISIN US29414B1044, WKN A1JRLX, US-Handelssymbol EPAM
Qualcomm: ISIN US7475251036, WKN 883121, Handelssymbol QCI, US-Handelssymbol QCOM
Synopsys: ISIN US8716071076, WKN 883703, Handelssymbol SYP, US-Handelssymbol SNPS
ON Semiconductor: ISIN US6821891057, WKN 930124, US-Handelssymbol ON
Intuitive Surgical: ISIN US46120E6023, WKN 888024, US-Handelssymbol ISRG
Alphabet (A): ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Handelssymbol ABEA, US-Handelssymbol GOOGL
Applied Materials: ISIN US0382221051, WKN 865177, Handelssymbol AP2, US-Handelssymbol AMAT
Vertiv: ISIN US92537N1081, WKN A2PZ5A, US-Handelssymbol VRT
Onto Innovation: ISIN US6833441057, US-Handelssymbol ONTO
Generac: ISIN US3687361044, WKN A0YGR4, US-Handelssymbol GNRC
Caterpillar: ISIN US1491231015, WKN 850598, Handelssymbol CAT1, US-Handelssymbol CAT
Booking Holdings: ISIN US09857L1089, WKN A2JEXP, US-Handelssymbol BKNG
Xylem: ISIN US98419M1009, WKN A1JMBU, US-Handelssymbol XYL
Straumann: ISIN CH1175448666, US-Handelssymbol SAUHY
ServiceNow: ISIN US81762P1021, WKN A1JX4P, US-Handelssymbol NOW
Eli Lilly: ISIN US5324571083, WKN 858560, Handelssymbol LLY, US-Handelssymbol LLY
Merck & Co.: ISIN US58933Y1055, WKN A0YD8Q, US-Handelssymbol MRK
ExxonMobil: ISIN US30231G1022, WKN 852549, Handelssymbol XONA, US-Handelssymbol XOM
Diamondback Energy: ISIN US25278X1090, WKN A1J6Y4, US-Handelssymbol FANG
Devon Energy: ISIN US25179M1036, WKN 925345, US-Handelssymbol DVN
FAQ
Häufige Fragen zu Dirk Müller
Wer ist Dirk Müller?
Dirk Müller, bekannt als „Mr. Dax“, war Börsenmakler an der Frankfurter Wertpapierbörse. Er betreibt das Portal Cashkurs und ist Namensgeber der DM-Premium-Fonds.
Erwartet Dirk Müller einen Crash?
Nicht unmittelbar. Er sieht aber erhebliche Risiken in der Finanzierung des KI-Booms und sichert einen Teil des Fonds ab.
Welche Aktien hat Müllers Fonds zuletzt gekauft?
Laut Monatsbericht Oktober 2026: Meta, Adobe, Zoom, EPAM, Qualcomm, Synopsys, ON Semiconductor und Intuitive Surgical.
Welche Fonds gehören zu Dirk Müller?
Der DM Premium Strategie Defensiv (ISIN DE000A111ZF1) mit Absicherung und der DM Premium Aktien Offensiv (ISIN DE000A2PX1T5) ohne Absicherung.
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