Rechenzentren, Glasfaser, Chips, Strom: Der Ausbau der künstlichen Intelligenz braucht Infrastruktur in gewaltigem Umfang. Die Konzerne, die diesen Boom tragen, sind an vielen Zulieferern und Kunden auch als Aktionäre beteiligt. Die Pflichtmeldungen zum 30. September zeigen Positionen im Wert von rund 8 Milliarden Dollar, SpaceX und Intel nicht mitgerechnet.
Die Konzerne kaufen die Schaufeln des KI-Goldrauschs: Nvidia, Amazon, Google und Intel halten Rechenzentrums- und Chip-Aktien für 8 Milliarden Dollar
Wer im KI-Boom mitverdienen will, muss nicht nur Chips verkaufen. Nvidia hält Aktien von CoreWeave, Coherent und Nebius, Amazon von Marvell und Astera Labs, Google von Arm und neu von Qualcomm, Intel neu von IREN. Die KI-Infrastruktur in den Unternehmensdepots mit ISIN und US-Handelssymbol, die Argumente dafür und was Andy Jassy über das Wachstum sagt.
Die Positionen
Rechenleistung, Licht, Chips und Strom
CoreWeave – ISIN US21873S1087 · US-Handelssymbol CRWV
Nvidia hält Aktien für 4,1 Milliarden Dollar. CoreWeave vermietet Rechenleistung auf Nvidia-Chips und ist einer der größten Kunden. Im Nvidia Depot.
Coherent – ISIN US19247G1076 · US-Handelssymbol COHR
Nvidia hält Aktien für 2,24 Milliarden Dollar. Coherent liefert optische Bauteile für die Datenübertragung in Rechenzentren.
Arm – ISIN US0420682058 · US-Handelssymbol ARM
Alphabet hält 1,96 Millionen Aktien für 568 Millionen Dollar. Googles eigene Prozessoren beruhen auf der Arm-Architektur. Im Alphabet Depot.
Qualcomm – ISIN US7475251036 · US-Handelssymbol QCOM
Alphabet hat 2,98 Millionen Aktien für 548 Millionen Dollar neu gekauft.
Nebius – ISIN NL0009805522 · US-Handelssymbol NBIS
Nvidia hält Aktien für 0,28 Milliarden Dollar. Nebius betreibt KI-Rechenzentren in Europa und den USA.
Marvell und Astera Labs – US-Handelssymbole MRVL und ALAB
Amazon hält Marvell-Aktien für 105 Millionen und Astera-Aktien für 99 Millionen Dollar. Marvell entwickelt mit AWS eigene Chips, Astera verbindet Prozessoren in KI-Servern. Im Amazon Depot.
IREN – US-Handelssymbol IREN
Intel hält 1,29 Millionen Aktien für 53 Millionen Dollar, neu. IREN betreibt Rechenzentren für KI. Im Intel Depot.
Beim Strom setzen die Konzerne auf andere Namen: Amazon ist an X-energy beteiligt, das kleine Kernreaktoren für Rechenzentren entwickelt, GE Aerospace an Hyliion, das Generatoren für Strom vor Ort baut.
Die Nachfrage
„So etwas noch nicht gesehen“: Andy Jassy über das KI-Wachstum
Wie groß die Nachfrage ist, beschrieb Amazon-Chef Andy Jassy im November mit Blick auf den KI-Entwickler Anthropic, an dem Amazon beteiligt ist und der auf Amazons Rechenzentren trainiert.
Das Tempo, mit dem Anthropic sein Geschäft ausgebaut hat – ich glaube, so etwas habe ich in jüngerer Zeit nicht gesehen.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
CoreWeave: ISIN US21873S1087, WKN A413X6, Handelssymbol I1V, US-Handelssymbol CRWV
Coherent: ISIN US19247G1076, US-Handelssymbol COHR
Arm (ADR): ISIN US0420682058, WKN A3EUCD, US-Handelssymbol ARM
Qualcomm: ISIN US7475251036, WKN 883121, Handelssymbol QCI, US-Handelssymbol QCOM
Nebius: ISIN NL0009805522, WKN A1JGSL, Handelssymbol YDX, US-Handelssymbol NBIS
Marvell: ISIN US5738741041, WKN A3CNLD, US-Handelssymbol MRVL
Astera Labs: ISIN US04626A1034, US-Handelssymbol ALAB
IREN: US-Handelssymbol IREN
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