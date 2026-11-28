Die Konzerne kaufen die Schaufeln des KI-Goldrauschs: Nvidia, Amazon, Google und Intel halten Rechenzentrums- und Chip-Aktien für 8 Milliarden Dollar

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 09:39 3 Min.

Wer im KI-Boom mitverdienen will, muss nicht nur Chips verkaufen. Nvidia hält Aktien von CoreWeave, Coherent und Nebius, Amazon von Marvell und Astera Labs, Google von Arm und neu von Qualcomm, Intel neu von IREN. Die KI-Infrastruktur in den Unternehmensdepots mit ISIN und US-Handelssymbol, die Argumente dafür und was Andy Jassy über das Wachstum sagt.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert (gpt-image-2)

Rechenzentren, Glasfaser, Chips, Strom: Der Ausbau der künstlichen Intelligenz braucht Infrastruktur in gewaltigem Umfang. Die Konzerne, die diesen Boom tragen, sind an vielen Zulieferern und Kunden auch als Aktionäre beteiligt. Die Pflichtmeldungen zum 30. September zeigen Positionen im Wert von rund 8 Milliarden Dollar, SpaceX und Intel nicht mitgerechnet. KI-Infrastruktur-Aktien in den Depots der Konzerne 8,0 Mrd. $ CoreWeave im Depot von Nvidia 4,1 Mrd. $ neue Qualcomm-Position von Alphabet 548 Mio. $ neue IREN-Position von Intel 53 Mio. $ Quelle : Form 13F von Nvidia, Amazon, Alphabet, Intel und GE Aerospace zum 30. September 2026; eigene Rechnung Die Positionen Rechenleistung, Licht, Chips und Strom 01 CoreWeave – ISIN US21873S1087 · US-Handelssymbol CRWV Nvidia hält Aktien für 4,1 Milliarden Dollar. CoreWeave vermietet Rechenleistung auf Nvidia-Chips und ist einer der größten Kunden. Im Nvidia Depot. 02 Coherent – ISIN US19247G1076 · US-Handelssymbol COHR Nvidia hält Aktien für 2,24 Milliarden Dollar. Coherent liefert optische Bauteile für die Datenübertragung in Rechenzentren. 03 Arm – ISIN US0420682058 · US-Handelssymbol ARM Alphabet hält 1,96 Millionen Aktien für 568 Millionen Dollar. Googles eigene Prozessoren beruhen auf der Arm-Architektur. Im Alphabet Depot. 04 Qualcomm – ISIN US7475251036 · US-Handelssymbol QCOM Alphabet hat 2,98 Millionen Aktien für 548 Millionen Dollar neu gekauft. 05 Nebius – ISIN NL0009805522 · US-Handelssymbol NBIS Nvidia hält Aktien für 0,28 Milliarden Dollar. Nebius betreibt KI-Rechenzentren in Europa und den USA. 06 Marvell und Astera Labs – US-Handelssymbole MRVL und ALAB Amazon hält Marvell-Aktien für 105 Millionen und Astera-Aktien für 99 Millionen Dollar. Marvell entwickelt mit AWS eigene Chips, Astera verbindet Prozessoren in KI-Servern. Im Amazon Depot. 07 IREN – US-Handelssymbol IREN Intel hält 1,29 Millionen Aktien für 53 Millionen Dollar, neu. IREN betreibt Rechenzentren für KI. Im Intel Depot. Beim Strom setzen die Konzerne auf andere Namen: Amazon ist an X-energy beteiligt, das kleine Kernreaktoren für Rechenzentren entwickelt, GE Aerospace an Hyliion, das Generatoren für Strom vor Ort baut. Die Nachfrage „So etwas noch nicht gesehen“: Andy Jassy über das KI-Wachstum Wie groß die Nachfrage ist, beschrieb Amazon-Chef Andy Jassy im November mit Blick auf den KI-Entwickler Anthropic, an dem Amazon beteiligt ist und der auf Amazons Rechenzentren trainiert. Was Anleger beachten sollten Nvidia verdient an CoreWeave und Nebius als Lieferant und Aktionär zugleich. Kritiker sprechen von Kreisfinanzierung

Rechenzentrums- und Chipwerte sind seit dem Stichtag deutlich gefallen

Die Meldungen zeigen den Stand vom 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien CoreWeave: ISIN US21873S1087, WKN A413X6, Handelssymbol I1V, US-Handelssymbol CRWV

Coherent: ISIN US19247G1076, US-Handelssymbol COHR

Arm (ADR): ISIN US0420682058, WKN A3EUCD, US-Handelssymbol ARM

Qualcomm: ISIN US7475251036, WKN 883121, Handelssymbol QCI, US-Handelssymbol QCOM

Nebius: ISIN NL0009805522, WKN A1JGSL, Handelssymbol YDX, US-Handelssymbol NBIS

Marvell: ISIN US5738741041, WKN A3CNLD, US-Handelssymbol MRVL

Astera Labs: ISIN US04626A1034, US-Handelssymbol ALAB

IREN: US-Handelssymbol IREN Fazit: Das Netz hinter dem Boom Die Depots der Tech-Konzerne zeigen, wie eng die KI-Branche verflochten ist: Lieferanten sind Kunden, Kunden sind Aktionäre. Das stärkt die Partnerschaften und erhöht das gemeinsame Risiko, falls der Boom abkühlt. Die Bestände zeigen künftig die Depots von Nvidia, Alphabet und Amazon auf AktienCheck.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.