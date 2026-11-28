BMO Capital habe das Kursziel für die Aktie von Dick's Sporting Goods (ISIN: US2533931026, WKN: 662541, Ticker-Symbol: DSG, NYSE-Symbol: DKS) von 110 auf 120 USD angehoben, das Rating "underperform" jedoch bestätigt. Die über den Erwartungen liegenden Ergebnisse des dritten Quartals, ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm und die angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2026 hätten die Aktie nach oben getrieben. Der Kursanstieg sei allerdings größtenteils auf die Eindeckung von Leerverkaufspositionen (Short Covering) zurückzuführen gewesen. BMO Capital ergänze, dass auch das flächenbereinigte Umsatzwachstum von Foot Locker i.H.v. 0,5% die durchschnittlichen Analystenerwartungen übertroffen habe und weniger schwach ausgefallen sei als befürchtet. Allerdings sei ein Großteil dieser positiven Entwicklung auf die Jordan-Retro-Produktlinie zurückzuführen, deren Angebot Nike im kommenden Jahr deutlich reduzieren wolle, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 24.11.2024)