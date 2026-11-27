Die Diageo-Aktie gibt am Freitagmorgen bei Xetra um 0,73 Prozent auf 22,98 Euro nach und steht auf der Liste der CBOE UK 100 Verlierer.
Diageo-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Spirituosenkonzern fällt um 0,7 Prozent – Defensive im Rückwärtsgang
Die Diageo-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Verlierern. Bei guter Börsenstimmung gibt der Basiskonsumwert leicht nach.
Die Hintergründe
Rotation statt Rückschlag
Der FTSE 100 lag gegen 9:17 Uhr MEZ 0,63 Prozent im Plus. Während Zykliker gefragt sind, geraten Konsumwerte wie der Spirituosenhersteller leicht ins Hintertreffen.
Für die Diageo-Aktie ist keine konkrete Nachricht zum Freitag belegt; das Minus ist klein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Diageo plc
- ISIN
- GB0002374006
- Symbol London
- DGE
- US-Symbol
- DEO (NYSE)
- Kurs
- 22,98 Euro
- Veränderung
- −0,73 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 09:22 Uhr
Warum fällt die Diageo-Aktie?
Vermutlich eine Umschichtung weg von Defensivwerten.
Ist das Minus bedeutend?
Nein, es liegt unter einem Prozent.
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