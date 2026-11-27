Diageo-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Spirituosenkonzern fällt um 0,7 Prozent – Defensive im Rückwärtsgang

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min.

Die Diageo-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Verlierern. Bei guter Börsenstimmung gibt der Basiskonsumwert leicht nach.

Bild: Diageo plc (Unternehmenswebseite diageo.com)

Diageo-Aktie bei Xetra, 22,98 Euro (09:22 Uhr) −0,73 % Kursverlust je Aktie −0,17 Euro Umsatz bei Xetra bis 09:22 Uhr 5.400 Euro Die Diageo-Aktie gibt am Freitagmorgen bei Xetra um 0,73 Prozent auf 22,98 Euro nach und steht auf der Liste der CBOE UK 100 Verlierer. Die Hintergründe Rotation statt Rückschlag Der FTSE 100 lag gegen 9:17 Uhr MEZ 0,63 Prozent im Plus. Während Zykliker gefragt sind, geraten Konsumwerte wie der Spirituosenhersteller leicht ins Hintertreffen. Für die Diageo-Aktie ist keine konkrete Nachricht zum Freitag belegt; das Minus ist klein. Was dagegen spricht Das Minus unter einem Prozent ist kaum Signal.

Ein Verlierer-Platz sagt bei so kleinen Bewegungen wenig. Steckbrief Unternehmen Diageo plc ISIN GB0002374006 Symbol London DGE US-Symbol DEO (NYSE) Kurs 22,98 Euro Veränderung −0,73 % Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 09:22 Uhr Warum fällt die Diageo-Aktie?

Vermutlich eine Umschichtung weg von Defensivwerten. Ist das Minus bedeutend?

Nein, es liegt unter einem Prozent.

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