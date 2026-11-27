Welche Prognose gilt für 2026?

Ein operatives Ergebnis von über 7,0 Milliarden Euro und ein Free Cashflow ohne Zukäufe von über 3,2 Milliarden Euro.

Wie stark wuchs der Umsatz?

Im dritten Quartal um 12,6 Prozent auf 22,7 Milliarden Euro.

Wann legt DHL die Jahreszahlen vor?

Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2026 sind für den 5. März 2027 angekündigt.