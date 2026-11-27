Black Friday, Cyber Monday, Weihnachten: Für die DHL Group beginnen jetzt die wichtigsten Wochen des Jahres. Der Logistikkonzern geht mit Rückenwind hinein – die Prognose wurde in diesem Jahr bereits zweimal angehoben, die Aktie notiert in Sichtweite ihres Rekordhochs. Was bleibt für die DHL Group Aktie noch drin?
DHL Group Aktie: Prognose zweimal angehoben, Kurs nahe Rekordhoch – liefert die Post jetzt den Jahresendspurt?
Umsatz plus 12,6 Prozent, operatives Ergebnis über 7 Milliarden Euro erwartet, laufender Rückkauf. Die DHL Group Aktie kratzt am Allzeithoch – und das Weihnachtsgeschäft hat gerade erst begonnen.
DHL Group · ISIN: DE0005552004 · WKN: 555200 · Handelssymbol: DHL · US-Handelssymbol: DHLGY
Die Zahlen
Wachstum in allen Sparten
Die DHL Group steigerte den Konzernumsatz im dritten Quartal 2026 um 12,6 Prozent auf 22,7 Milliarden Euro. Getragen von starken Ergebnissen, insbesondere in Global Forwarding und Supply Chain, sowie ersten Anzeichen für ein robustes Saisongeschäft hob der Konzern die Prognose am 16. Oktober zum zweiten Mal an: Für 2026 erwartet DHL nun ein operatives Ergebnis von über 7,0 Milliarden Euro statt über 6,5 Milliarden Euro und einen Free Cashflow ohne Zukäufe von über 3,2 Milliarden Euro. Die Mittelfristprognose soll im März überprüft werden.
DHL gilt als Frühindikator der Weltwirtschaft. Wenn die Pakete rollen, rollt auch die Konjunktur – und die DHL Group Aktie hat das zuletzt deutlich gespiegelt.
Die Aktionäre
Rückkauf und Analystenzuspruch
Im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms erwarb die DHL Group vom 10. August bis 13. November insgesamt 3.439.119 eigene Aktien.
Barclays stufte die DHL Group Aktie auf „Overweight“ hoch und hob das Kursziel von 63 auf 66 Euro an. RBC bewertet die Aktie mit „Outperform“ und einem Kursziel von 67 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur DHL Group Aktie
Welche Prognose gilt für 2026?
Ein operatives Ergebnis von über 7,0 Milliarden Euro und ein Free Cashflow ohne Zukäufe von über 3,2 Milliarden Euro.
Wie stark wuchs der Umsatz?
Im dritten Quartal um 12,6 Prozent auf 22,7 Milliarden Euro.
Wann legt DHL die Jahreszahlen vor?
Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2026 sind für den 5. März 2027 angekündigt.
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