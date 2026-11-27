Die DHL Group Aktie erholt sich vom Porto-Dämpfer. Am Donnerstag stieg sie um 1,6 Prozent auf 56,94 Euro. Vor einer Woche war sie nach der Entscheidung der Bundesnetzagentur zum Briefporto um 3,6 Prozent gefallen. Das 52-Wochen-Hoch bei 61,58 Euro liegt erst gut zehn Tage zurück.
DHL Group Aktie: Porto-Schock verdaut, Neuaufträge über 8 Milliarden – und der Konzern kauft weiter eigene Aktien
Die Bundesnetzagentur deckelt das Briefporto, die Aktie fällt, jetzt die Gegenbewegung: Die DHL Group Aktie steigt um 1,6 Prozent. Die Kontraktlogistik wächst zweistellig, Verdi fordert eine Gewichtsgrenze für Pakete. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die DHL Group Aktie trägt die ISIN DE0005552004 und die WKN 555200. In Deutschland lautet das Handelssymbol DHL, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol DHLGY gehandelt.
Die Treiber
Porto, Verträge und Rückkäufe
Die Bundesnetzagentur legte den Spielraum für höhere Briefpreise für 2027 und 2028 auf rund 20,4 Prozent fest. Wachstumsmotor ist die Kontraktlogistik: DHL Supply Chain steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 12 Prozent und erwartet für 2026 neue Kundenverträge im Wert von deutlich über 8 Milliarden Euro. Zudem kauft der Konzern weiter eigene Aktien zurück, zuletzt fast 92.000 Stück für rund 5,5 Millionen Euro.
Der Brief schrumpft, die Logistik wächst. Die DHL Group verdient ihr Geld längst woanders als im Briefkasten.
Die Debatte
Wie schwer darf ein Paket sein?
Die Gewerkschaft Verdi fordert eine verbindliche Gewichtsgrenze von 20 Kilogramm für Pakete, um die Beschäftigten zu entlasten. DHL unterstützt eine Obergrenze grundsätzlich, plädiert aber für 23 Kilogramm. Bei den Analysten überwiegt Zurückhaltung: Citi-Analyst Arthur Truslove hob das Kursziel auf 63 Euro, bleibt aber bei Neutral, Warburg Research rät zum Halten. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Für die DHL Group Aktie bleibt der Abstand zum Hoch überschaubar.
Häufige Fragen zur DHL Group Aktie
Was hat die Bundesnetzagentur entschieden?
Sie legte den Spielraum für höhere Briefpreise 2027 und 2028 auf rund 20,4 Prozent fest.
Wie wächst die Logistik?
DHL Supply Chain steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 12 Prozent.
Kauft DHL eigene Aktien?
Ja, zuletzt rund 92.000 Stück für etwa 5,5 Millionen Euro.
Welche ISIN und WKN hat die DHL Group Aktie?
ISIN DE0005552004, WKN 555200, Handelssymbol DHL, US-Handelssymbol DHLGY.
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