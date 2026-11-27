Was hat die Bundesnetzagentur entschieden?

Sie legte den Spielraum für höhere Briefpreise 2027 und 2028 auf rund 20,4 Prozent fest.

Wie wächst die Logistik?

DHL Supply Chain steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 12 Prozent.

Kauft DHL eigene Aktien?

Ja, zuletzt rund 92.000 Stück für etwa 5,5 Millionen Euro.

Welche ISIN und WKN hat die DHL Group Aktie?

ISIN DE0005552004, WKN 555200, Handelssymbol DHL, US-Handelssymbol DHLGY.