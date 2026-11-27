Die DHL Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Handelssymbol: DHL, US-Handelssymbol: DHLGY) legt am Black Friday zu. Am Freitagabend steht das Papier des Bonner Logistikkonzerns bei 57,50 Euro, ein Plus von 0,98 Prozent. Damit gehört die DHL Group zu den DAX Gewinnern am Abend. Den Rückschlag vom Dienstag, als die DHL-Aktie rund 3 Prozent verloren hatte, hat sie damit mehr als ausgeglichen.
DHL Aktie: DAX Gewinner am Abend – Black Friday eröffnet die Paketschlacht, Ziele zweimal angehoben, liefert der Logistikriese jetzt die Jahresend-Rally?
Die DHL Aktie gehört am Freitagabend zu den DAX Gewinnern: Plus 0,98 Prozent auf 57,50 Euro. Mit dem Black Friday startet die heißeste Phase der Paketsaison, der Bonner Konzern hat zusätzliche Fahrzeuge und Touren eingeplant. Was hinter dem Anstieg der DHL Aktie steckt.
Der Auslöser
Startschuss der Paketsaison: warum die DHL Aktie steigt
Für DHL beginnt mit dem Black Friday die wichtigste Zeit des Jahres – und die Anleger kaufen sich ein.
Mit dem Black Friday am 27. November beginnt für DHL die heißeste Phase der Peak Season, danach folgen Cyber Monday und der Weihnachtsendspurt. Der Konzern hat rund 11.000 zusätzliche Fahrzeuge und etwa 9.500 zusätzliche Zustelltouren eingeplant, bis Weihnachten kommen mehr als 500 Paketstationen dazu. Laut dpa-AFX gelten die Black-Friday-Zahlen, die in der kommenden Woche erwartet werden, als Test für eine Weihnachtsrally. Die DHL Aktie profitierte zudem vom versöhnlichen Wochenschluss am deutschen Aktienmarkt.
Peak Season
Black Friday eröffnet die wichtigste Zeit des Jahres.
Mehr Kapazität
Rund 11.000 zusätzliche Fahrzeuge sind im Einsatz.
Ziele angehoben
DHL hat die Gewinnprognose zweimal erhöht.
Höhere Preise
Ab 1. Januar 2027 steigen die Paketpreise in Deutschland.
Die Fundamentaldaten
Zwei Anhebungen und ein Rückkauf: das Fundament ist solide
DHL hat die Gewinnprognose für 2026 bereits zweimal angehoben. Ab dem 1. Januar 2027 steigen die Paketpreise in Deutschland. Das Rückkaufprogramm wurde auf bis zu 6,5 Milliarden Euro bis Ende 2027 aufgestockt. Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn von 3,61 Euro je Aktie. Offen ist die Debatte um eine gesetzliche Gewichtsgrenze für Pakete: Die Gewerkschaft Verdi fordert 20 Kilo, DHL bevorzugt 23 Kilo.
Die Marken
DHL Aktie: 61,64 Euro als Jahreshoch
Charttechnisch hat sich die DHL Aktie wieder über 57 Euro geschoben. Die nächste Hürde liegt um 59 Euro, darüber wartet das 52-Wochen-Hoch bei 61,64 Euro vom 16. November. Nach unten bildet das Dienstagstief um 56,30 Euro die erste Unterstützung.
Häufige Fragen zur DHL Aktie
Warum ist die DHL Aktie heute DAX Gewinner?
Mit dem Black Friday startet die heißeste Phase der Paketsaison, zudem stützt der versöhnliche Wochenschluss.
Welche ISIN und WKN hat die DHL Aktie?
Die ISIN lautet DE0005552004, die WKN 555200, das Handelssymbol DHL. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter DHLGY gehandelt.
Wann steigen die Paketpreise bei DHL?
Ab dem 1. Januar 2027 in Deutschland.
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