Warum ist die DHL Aktie heute DAX Gewinner?

Mit dem Black Friday startet die heißeste Phase der Paketsaison, zudem stützt der versöhnliche Wochenschluss.

Welche ISIN und WKN hat die DHL Aktie?

Die ISIN lautet DE0005552004, die WKN 555200, das Handelssymbol DHL. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter DHLGY gehandelt.

Wann steigen die Paketpreise bei DHL?

Ab dem 1. Januar 2027 in Deutschland.