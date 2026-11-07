DHL Aktie: Barclays setzt auf anhaltende Stärke - Kursziel erhöht!

Entscheidend ist dabei nicht nur die Höhe der Prognose, sondern auch ihr Abstand zu den durchschnittlichen Analystenerwartungen. Nach Angaben von Barclays entfernt sich Marco Limite mit seiner angehobenen Ergebnisschätzung noch weiter vom Marktkonsens. Der Analyst rechnet somit mit einer stärkeren operativen Entwicklung, als sie im Durchschnitt der übrigen Prognosen zum Ausdruck kommt.