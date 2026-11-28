Deutz Aktie: Fast 8 Prozent Wochenplus – der Motorenbauer ist MDAX Gewinner der Woche, die Erholung geht weiter

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:44 2 Min.

Die Deutz Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 7,94 Prozent auf 8,295 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern der Woche. Der Kölner Motorenhersteller profitiert von der Erholung zyklischer Werte und der Rüstungsfantasie.

Bild: DEUTZ AG

Die Deutz Aktie hat eine starke Woche hinter sich. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier des Kölner Motorenbauers um 7,94 Prozent und schloss am Freitag bei 8,295 Euro. Damit gehört Deutz zu den MDAX Gewinnern der Woche. Schlusskurs der Deutz Aktie am Freitag 8,295 EUR Wochengewinn als MDAX Gewinner der Woche +7,94 % MDAX-Plus am Donnerstag +2,34 % Wochenplus des DAX +2,6 % Quelle : Kursliste 27.11.2026; dpa-AFX Die Woche Warum die Deutz Aktie MDAX Gewinner der Woche ist Deutz profitierte gleich doppelt. Zum einen erholten sich zyklische Industriewerte ab Donnerstag kräftig, nachdem der DAX am Mittwoch den tiefsten Stand seit Juli erreicht hatte. Zum anderen zogen die Rüstungswerte rund um den Kapitalmarkttag von Rheinmetall an. Deutz baut sein Geschäft mit Motoren für Verteidigungsanwendungen seit einiger Zeit aus. Charttechnisch arbeitet sich die Aktie an einer Widerstandszone ab, die zuletzt mehrfach im Blick stand. Gelingt der Ausbruch, wäre das aus Sicht von Chartanalysten ein Signal für eine Fortsetzung der Erholung. Was für die Deutz Aktie sprechen könnte Erholung zyklischer Werte

Wachstumsfeld Verteidigung

Charttechnischer Ausbruch möglich Was Anleger bedenken sollten Konjunkturabhängiges Kerngeschäft

Widerstandszone noch nicht überwunden

Keine eigene Nachricht als Treiber Einordnung der Redaktion: Die Deutz Aktie ist MDAX Gewinner der Woche dank Industrie- und Rüstungserholung. Die Widerstandszone ist der nächste Prüfstein. FAQ Häufige Fragen zur Deutz Aktie Warum war die Deutz Aktie MDAX Gewinner der Woche?

Zyklische Industrie- und Rüstungswerte erholten sich in der zweiten Wochenhälfte. Wo schloss die Deutz Aktie am Freitag?

Bei 8,295 Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Deutz Aktie?

ISIN DE0006305006, WKN 630500. Handelssymbol an deutschen Börsen: DEZ. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Deutz Aktie Die Deutz Aktie ist MDAX Gewinner der Woche und schließt über 8 Euro.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.