Deutz Aktie: Ausbruch über die Widerstandszone – der Motorenbauer ist MDAX Gewinner am Rüstungstag

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:31 2 Min.

Die Deutz Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,88 Prozent auf 8,23 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Damit lässt der Kölner Motorenbauer die Widerstandszone um 8 Euro hinter sich. Rüstungswerte sind vor den neuen Rheinmetall-Zielen gefragt.

Bild: DEUTZ AG

Die Deutz Aktie legt nach. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Kölner Motorenbauers bei 8,23 Euro, ein Plus von 0,23 Euro oder 2,88 Prozent. Damit gehört Deutz erneut zu den MDAX Gewinnern. Kurs der Deutz Aktie am Morgen 8,23 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +2,88 % bisherige Widerstandszone laut 4investors 7,98 bis 8,10 EUR Auftragsbestand der Rüstungstochter FFG über 2,7 Mrd. EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 09:04 Uhr; 4investors; Deutz Der Auslöser Warum die Deutz Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Deutz profitiert vom Interesse an Rüstungswerten: Rheinmetall stellt laut dpa-AFX ab 10 Uhr seine neuen Mittelfristziele vor, die Branche ist davor gefragt. Über die Tochter FFG ist Deutz im Verteidigungsgeschäft engagiert. Charttechnisch ist der Kurs damit über die Zone von 7,98 bis 8,10 Euro gestiegen, an der die Aktie in den vergangenen Tagen gescheitert war. Die Vorgeschichte: Nach einem Bericht des Leerverkäufers Ningi Research zum Zukauf von FFG war die Aktie am 18. November um mehr als 16 Prozent eingebrochen. Deutz hat die Vorwürfe zurückgewiesen und erwartet für 2026 eine bereinigte EBIT-Marge am oberen Ende der Spanne von 6,5 bis 8,0 Prozent. Was für die Deutz Aktie sprechen könnte Widerstandszone überwunden

FFG-Auftragsbestand über 2,7 Milliarden Euro

Rüstungswerte gefragt Was Anleger bedenken sollten Shortseller-Vorwürfe nicht abschließend geklärt

Rheinmetall-Ziele als Risiko für den Sektor

Ausbruch erst am Morgen Einordnung der Redaktion: Die Deutz Aktie ist MDAX Gewinner und überwindet die Zone, an der sie zuletzt gescheitert war. Ein Schlusskurs über 8,10 Euro würde den Ausbruch bestätigen. FAQ Häufige Fragen zur Deutz Aktie Warum steigt die Deutz Aktie heute?

Rüstungswerte sind vor den neuen Rheinmetall-Zielen gefragt. Deutz ist über die Tochter FFG im Verteidigungsgeschäft tätig. Was wirft Ningi Research Deutz vor?

Der Leerverkäufer kritisiert den Zukauf von FFG. Deutz weist die Vorwürfe zurück. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Deutz Aktie?

ISIN DE0006305006, WKN 630500. Handelssymbol an deutschen Börsen: DEZ. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Deutz Aktie Die Deutz Aktie ist am Morgen MDAX Gewinner und lässt die 8 Euro hinter sich. Der Rüstungstag gibt dem Motorenbauer Rückenwind.

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