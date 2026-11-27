Die Deutz Aktie legt nach. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Kölner Motorenbauers bei 8,23 Euro, ein Plus von 0,23 Euro oder 2,88 Prozent. Damit gehört Deutz erneut zu den MDAX Gewinnern.
Deutz Aktie: Ausbruch über die Widerstandszone – der Motorenbauer ist MDAX Gewinner am Rüstungstag
Die Deutz Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,88 Prozent auf 8,23 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Damit lässt der Kölner Motorenbauer die Widerstandszone um 8 Euro hinter sich. Rüstungswerte sind vor den neuen Rheinmetall-Zielen gefragt.
Der Auslöser
Warum die Deutz Aktie als MDAX Gewinner steigt
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Deutz profitiert vom Interesse an Rüstungswerten: Rheinmetall stellt laut dpa-AFX ab 10 Uhr seine neuen Mittelfristziele vor, die Branche ist davor gefragt. Über die Tochter FFG ist Deutz im Verteidigungsgeschäft engagiert. Charttechnisch ist der Kurs damit über die Zone von 7,98 bis 8,10 Euro gestiegen, an der die Aktie in den vergangenen Tagen gescheitert war.
Die Vorgeschichte: Nach einem Bericht des Leerverkäufers Ningi Research zum Zukauf von FFG war die Aktie am 18. November um mehr als 16 Prozent eingebrochen. Deutz hat die Vorwürfe zurückgewiesen und erwartet für 2026 eine bereinigte EBIT-Marge am oberen Ende der Spanne von 6,5 bis 8,0 Prozent.
Einordnung der Redaktion: Die Deutz Aktie ist MDAX Gewinner und überwindet die Zone, an der sie zuletzt gescheitert war. Ein Schlusskurs über 8,10 Euro würde den Ausbruch bestätigen.
FAQ
Häufige Fragen zur Deutz Aktie
Warum steigt die Deutz Aktie heute?
Rüstungswerte sind vor den neuen Rheinmetall-Zielen gefragt. Deutz ist über die Tochter FFG im Verteidigungsgeschäft tätig.
Was wirft Ningi Research Deutz vor?
Der Leerverkäufer kritisiert den Zukauf von FFG. Deutz weist die Vorwürfe zurück.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Deutz Aktie?
ISIN DE0006305006, WKN 630500. Handelssymbol an deutschen Börsen: DEZ. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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