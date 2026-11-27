Die Deutz Aktie bestätigt ihren Ausbruch. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Kölner Motorenbauers bei 8,295 Euro, ein Plus von 3,69 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit gehört Deutz am Abend zu den MDAX Gewinnern.
Deutz Aktie: Ausbruch bestätigt – der Motorenbauer schließt als MDAX Gewinner klar über der Widerstandszone
Die Deutz Aktie steigt am Freitag um 3,69 Prozent auf 8,295 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Der Kölner Motorenbauer schließt deutlich über der Zone um 8,10 Euro. Die Erleichterung nach den Rheinmetall-Zielen trägt die Rüstungswerte.
Der Auslöser
Warum die Deutz Aktie als MDAX Gewinner steigt
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Deutz profitiert von der Erleichterung im Rüstungssektor: Rheinmetall senkte seine Ziele für 2030 auf 33 bis 37 Milliarden Euro Umsatz und damit genau so stark, wie Analysten erwartet hatten. Über die Tochter FFG ist Deutz im Verteidigungsgeschäft tätig. Charttechnisch schließt die Aktie klar über der Zone von 7,98 bis 8,10 Euro, an der sie zuletzt gescheitert war.
Nach einem Bericht des Leerverkäufers Ningi Research zum Zukauf von FFG war die Aktie am 18. November um mehr als 16 Prozent eingebrochen. Deutz hat die Vorwürfe zurückgewiesen und erwartet für 2026 eine bereinigte EBIT-Marge am oberen Ende der Spanne von 6,5 bis 8,0 Prozent.
Einordnung der Redaktion: Die Deutz Aktie ist MDAX Gewinner und schließt über der Zone, an der sie zuletzt mehrfach scheiterte. Ein Teil des Shortseller-Abschlags ist damit aufgeholt.
FAQ
Häufige Fragen zur Deutz Aktie
Warum steigt die Deutz Aktie heute?
Der Rüstungssektor reagiert erleichtert auf die neuen Rheinmetall-Ziele. Deutz ist über FFG im Verteidigungsgeschäft tätig.
Was wirft Ningi Research Deutz vor?
Der Leerverkäufer kritisiert den Zukauf von FFG. Deutz weist die Vorwürfe zurück.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Deutz Aktie?
ISIN DE0006305006, WKN 630500. Handelssymbol an deutschen Börsen: DEZ. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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