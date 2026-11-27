Deutz Aktie: Ausbruch bestätigt – der Motorenbauer schließt als MDAX Gewinner klar über der Widerstandszone

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 17:58 2 Min.

Die Deutz Aktie steigt am Freitag um 3,69 Prozent auf 8,295 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Der Kölner Motorenbauer schließt deutlich über der Zone um 8,10 Euro. Die Erleichterung nach den Rheinmetall-Zielen trägt die Rüstungswerte.

Bild: DEUTZ AG

Die Deutz Aktie bestätigt ihren Ausbruch. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Kölner Motorenbauers bei 8,295 Euro, ein Plus von 3,69 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit gehört Deutz am Abend zu den MDAX Gewinnern. Kurs der Deutz Aktie am Abend 8,295 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +3,69 % bisherige Widerstandszone 7,98 bis 8,10 EUR Auftragsbestand der Rüstungstochter FFG über 2,7 Mrd. EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 17:35 Uhr; 4investors; Deutz Der Auslöser Warum die Deutz Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Deutz profitiert von der Erleichterung im Rüstungssektor: Rheinmetall senkte seine Ziele für 2030 auf 33 bis 37 Milliarden Euro Umsatz und damit genau so stark, wie Analysten erwartet hatten. Über die Tochter FFG ist Deutz im Verteidigungsgeschäft tätig. Charttechnisch schließt die Aktie klar über der Zone von 7,98 bis 8,10 Euro, an der sie zuletzt gescheitert war. Nach einem Bericht des Leerverkäufers Ningi Research zum Zukauf von FFG war die Aktie am 18. November um mehr als 16 Prozent eingebrochen. Deutz hat die Vorwürfe zurückgewiesen und erwartet für 2026 eine bereinigte EBIT-Marge am oberen Ende der Spanne von 6,5 bis 8,0 Prozent. Was für die Deutz Aktie sprechen könnte Schluss über der Widerstandszone

FFG-Auftragsbestand über 2,7 Milliarden Euro

Rüstungswerte gefragt Was Anleger bedenken sollten Shortseller-Vorwürfe nicht abschließend geklärt

Verzögerte Rüstungsaufträge in der Branche

Weit unter dem 52-Wochen-Hoch Einordnung der Redaktion: Die Deutz Aktie ist MDAX Gewinner und schließt über der Zone, an der sie zuletzt mehrfach scheiterte. Ein Teil des Shortseller-Abschlags ist damit aufgeholt. FAQ Häufige Fragen zur Deutz Aktie Warum steigt die Deutz Aktie heute?

Der Rüstungssektor reagiert erleichtert auf die neuen Rheinmetall-Ziele. Deutz ist über FFG im Verteidigungsgeschäft tätig. Was wirft Ningi Research Deutz vor?

Der Leerverkäufer kritisiert den Zukauf von FFG. Deutz weist die Vorwürfe zurück. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Deutz Aktie?

ISIN DE0006305006, WKN 630500. Handelssymbol an deutschen Börsen: DEZ. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Deutz Aktie Die Deutz Aktie ist am Abend MDAX Gewinner und bestätigt den Ausbruch über 8,10 Euro. Der Rüstungstag gibt dem Motorenbauer Rückenwind.

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