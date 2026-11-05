DEUTZ Aktie im Visier der Shortseller: Citadel legt nach - wird der Kursabsturz jetzt zur gefährlichen Falle?

Bei DEUTZ geht es um Motoren – und an der Börse manchmal um ordentlich Zündstoff! Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden, bevor die beim nächsten Stammtisch behaupten, ein Shortseller sei ein Autohändler, der nur Kleinwagen verkauft. Ein Klick kostet nichts, bringt Ihre Börsenfreunde auf Touren und erspart Ihnen vielleicht die nächste Diskussion mit dem selbst ernannten Finanzexperten, der seine Aktien nach der Farbe des Firmenlogos kauft!