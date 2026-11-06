DEUTZ Aktie: Gewinnsprung um 36 Prozent, FFG-Milliardendeal und massiver Rückzug der Shortseller!

Die Zahlen für die ersten neun Monate 2026 fallen auf den ersten Blick überzeugend aus. DEUTZ steigerte seinen Auftragseingang um 30,4 Prozent auf 1,9625 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte der Auftragseingang noch 1,5045 Milliarden Euro betragen. Auch der Umsatz entwickelte sich positiv. Er erhöhte sich um 11,3 Prozent auf 1,6692 Milliarden Euro. Besonders erfreulich ist, dass das Wachstum von mehreren Geschäftsbereichen getragen wurde. Das Energy-Segment steuerte einen Umsatzanstieg von rund 72 Millionen Euro bei, der Servicebereich rund 42 Millionen Euro und Defense & Sonstiges etwa 28 Millionen Euro. Auch das klassische Motorengeschäft Engines verzeichnete einen Zuwachs von rund 25 Millionen Euro.