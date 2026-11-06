DEUTZ 9-Monatszahlen: 36% EBIT-Plus und Milliardenpläne – trotzdem fällt die Aktie!

Die DEUTZ-Aktie (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker: DEZ) verliert beim angegebenen Kurs von 9,33 Euro insgesamt 0,17 Euro beziehungsweise 1,79%. Dabei liefert der Konzern mit seiner Mitteilung vom 5. November 2026 gleich mehrere positive Nachrichten: Der Neunmonatsumsatz steigt zweistellig, das bereinigte operative Ergebnis wächst deutlich schneller als die Erlöse und die Übernahme der FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft ist abgeschlossen. Doch hinter den Wachstumszahlen steckt eine anspruchsvolle Aufgabe. DEUTZ muss den größten Zukauf seiner Unternehmensgeschichte integrieren und zugleich beweisen, dass aus steigenden Gewinnen auch stärkere Mittelzuflüsse werden. Gerade beim Cashflow zeigen die Zahlen bislang eine Schwäche.