Im Oktober 2026 waren nach Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung rund 45,69 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland (Inländerkonzept) erwerbstätig, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemeldung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Deutschland: Erwerbstätigkeit im Oktober 2026 saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat leicht gesunken
Erwerbstätigenzahl 0,5% niedriger als im Vorjahresmonat
Nach vorläufigen Berechnungen sank die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 21.000 Personen (0,0 %). Von Januar bis September 2026 war sie gegenüber dem jeweiligen Vormonat durchschnittlich um 18 000 Personen gefallen.
Nicht saisonbereinigt stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Oktober 2026 gegenüber September 2026 um 95.000 Personen (+0,2%). Dieser saisonal übliche Anstieg gegenüber dem Vormonat fiel jedoch etwas geringer aus als im Oktober-Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 (+115.000 Personen).
Rückgang der Erwerbstätigenzahl gegenüber dem Vorjahr hält an
Im Vorjahresvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen im Oktober 2026 um 224.000 Personen (-0,5%). Damit setzte sich der seit Januar 2025 auf dem Arbeitsmarkt erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich fort. In den Monaten Januar bis April 2026 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat jeweils bei -0,4%, von Mai bis September 2026 bei -0,5% gelegen.
Bereinigte Erwerbslosenquote im Oktober 2026 bei 4,1 %
Im Oktober 2026 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,74 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 126.000 Personen oder 7,8 % mehr als im Oktober 2025. Die Erwerbslosenquote lag mit 4,0 % über dem Vorjahreswert (Oktober 2025: 3,6%).
Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte lag die Erwerbslosenzahl im Oktober 2026 bei 1,78 Millionen Personen. Das waren 5.000 Personen oder 0,3% mehr als im September 2026. Die bereinigte Erwerbslosenquote lag unverändert zum Vormonat bei 4,1%.
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