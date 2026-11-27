Im Vorjahresvergleich sank die Zahl der Erwerbstätigen im Oktober 2026 um 224.000 Personen (-0,5%). Damit setzte sich der seit Januar 2025 auf dem Arbeitsmarkt erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich fort. In den Monaten Januar bis April 2026 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat jeweils bei -0,4%, von Mai bis September 2026 bei -0,5% gelegen.