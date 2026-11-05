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Deutsche Telekom Quartalszahlen: Rekorddividende, Prognose angehoben – und trotzdem fällt die Aktie

aktiencheck.de Redaktion 05.11.2026, 09:21 9 Min.

Deutsche Telekom Quartalszahlen Q3 2026: Mehr Umsatz, mehr Gewinn, eine höhere Prognose und eine Rekorddividende: Die Deutsche Telekom Quartalszahlen zum dritten Quartal 2026 lesen sich wie ein Pflichtprogramm, das der Bonner Konzern einmal mehr souverän absolviert. Das bereinigte EBITDA AL liegt mit 12,2 Milliarden Euro über den Erwartungen der Analysten, die Jahresziele steigen zum dritten Mal in diesem Jahr. Doch die Aktie stand am Morgen bei Tradegate mit 1,2 Prozent im Minus bei 26,34 Euro. Der Grund: Bei Dividende und Aktienrückkauf hatte der Markt mehr erwartet. Die Deutsche Telekom Zahlen zeigen, wie hoch die Messlatte für den Musterschüler im DAX inzwischen liegt.

Bild: ki-generiert

Deutsche Telekom Quartalszahlen: Rekorddividende, Prognose angehoben – und trotzdem fällt die Aktie Redaktion, aktiencheck.de | 05.11.2026 | Deutsche Telekom AG | ISIN: DE0005557508 | WKN: 555750 | Xetra: DTE | US-Symbol (ADR): DTEGY (OTC) Deutsche Telekom Quartalszahlen Q3 2026 auf einen Blick Umsatz: 31,1 Mrd. Euro (+7,5 %; organisch +5,5 %) Serviceumsatz: 26,0 Mrd. Euro (+6,1 %; organisch +4,1 %) Bereinigtes EBITDA AL: 12,2 Mrd. Euro (+9,9 %; organisch +8,0 %) Bereinigter Konzernüberschuss: 3,0 Mrd. Euro (+12,7 %) Konzernüberschuss (berichtet): 2,76 Mrd. Euro (+13,8 %) Bereinigtes Ergebnis je Aktie: 0,63 Euro (+14,3 %) Free Cashflow AL: 5,7 Mrd. Euro (+1,4 %) Netto-Finanzverbindlichkeiten: 134,2 Mrd. Euro Deutschland: Umsatz 6,6 Mrd. Euro (+3,9 %), bereinigtes EBITDA AL 2,8 Mrd. Euro (+1,5 %) T-Mobile US: Serviceumsatz 19,4 Mrd. US-Dollar (+6,3 %), bereinigtes EBITDA AL 9,4 Mrd. US-Dollar (+11,4 %) Europa: Umsatz 3,3 Mrd. Euro (organisch +4,2 %), bereinigtes EBITDA AL 1,3 Mrd. Euro (organisch +4,3 %) T-Systems: Umsatz 1,08 Mrd. Euro (organisch +5,7 %), Auftragseingang 883 Mio. Euro (rund +28 %) Prognose 2026: bereinigtes EBITDA AL rund 47,6 Mrd. Euro (zuvor 47,5); Free Cashflow AL rund 20,1 Mrd. Euro (zuvor 20,0); bereinigtes EPS rund 2,20 Euro Dividende für 2026: 1,10 Euro je Aktie (+10 %) Aktienrückkauf 2027: bis zu 2 Mrd. Euro Deutsche Telekom Zahlen gegen die Erwartungen der Analysten Umsatz: 31,1 Mrd. Euro gegenüber 30,38 bis 30,58 Mrd. Euro. Übertroffen. Bereinigtes EBITDA AL: 12,21 Mrd. Euro gegenüber 11,96 Mrd. Euro (Unternehmenskonsens). Übertroffen, um rund 2 Prozent. Bereinigter Konzernüberschuss: 3,01 Mrd. Euro gegenüber 2,86 Mrd. Euro. Übertroffen. Bereinigtes Ergebnis je Aktie: 0,63 Euro gegenüber 0,60 Euro. Übertroffen. Free Cashflow AL: 5,70 Mrd. Euro gegenüber 5,41 Mrd. Euro. Übertroffen. Neukunden Mobilfunk Deutschland (eigene Marken): 284.000 gegenüber 223.000. Deutlich übertroffen. Breitband Deutschland: +11.000 Anschlüsse gegenüber erwarteten −10.000. Übertroffen. Prognose 2026: 47,6 Mrd. Euro EBITDA AL und 20,1 Mrd. Euro Free Cashflow gegenüber 47,06 bzw. 19,74 Mrd. Euro Konsens. Über den Erwartungen. Dividende 2026: 1,10 Euro gegenüber erwarteten 1,12 Euro. Knapp verfehlt. Aktienrückkauf 2027: bis zu 2 Mrd. Euro gegenüber erwarteten rund 3 Mrd. Euro. Verfehlt. Quelle: Deutsche Telekom AG, Zwischenbericht und Pressemitteilung vom 05.11.2026; Konsensschätzungen laut Unternehmenskonsens vom 23.10.2026, Investing.com und Medienberichten. Die Schätzungen der Datenanbieter weichen teilweise voneinander ab. Warum die Aktie trotz starker Zahlen fällt Operativ gibt es an den Deutsche Telekom Quartalszahlen wenig auszusetzen. Fast alle wichtigen Kennzahlen liegen über den Schätzungen. Die Börse schaut bei der Telekom aber längst nicht mehr nur auf das Quartal, sondern auf das, was bei den Aktionären ankommt. Und da liegen die Erwartungen höher als die Ankündigungen. Die Dividende für 2026 soll um 10 Prozent auf 1,10 Euro steigen, das ist ein Rekord. Analysten hatten aber mit 1,12 Euro gerechnet. Schwerer wiegt der Aktienrückkauf: Für 2027 plant die Telekom Rückkäufe von bis zu 2 Milliarden Euro. Der Konsens lag bei rund 3 Milliarden Euro. Für 2026 hatte der Konzern das Programm im August auf bis zu 5 Milliarden Euro ausgeweitet, JPMorgan hatte seine Rückkaufannahme im Oktober sogar auf 3,5 Milliarden Euro erhöht. Weniger Rückkäufe bedeuten weniger Unterstützung für den Kurs und ein geringeres Wachstum beim Gewinn je Aktie. Vorbörslich hatte die Aktie mit einem Plus von gut 1 Prozent auf 27,07 Euro noch die starken Ergebnisse gefeiert. Bis 9:15 Uhr drehte sie bei Tradegate auf 26,34 Euro und damit 1,2 Prozent ins Minus. Der Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch lag bei 26,76 Euro. Das große Bild: Ein amerikanischer Konzern mit deutschem Sitz Wer die Deutsche Telekom Zahlen verstehen will, muss nach Amerika schauen. Die US-Tochter T-Mobile US, an der die Telekom gut die Hälfte der Anteile hält, liefert inzwischen rund zwei Drittel des Konzernumsatzes und des operativen Ergebnisses. Im dritten Quartal stieg das bereinigte EBITDA AL in den USA um 11,4 Prozent auf 9,4 Milliarden US-Dollar. T-Mobile US gewann 274.000 Vertragskundenkonten und kommt nun auf knapp 35 Millionen. Ende Oktober hatte die Tochter ihre eigene Prognose angehoben. Davon profitiert jetzt die Konzernprognose. Seit dem Zusammenschluss mit Sprint 2020 hat sich T-Mobile US vom Herausforderer zu einem der führenden Mobilfunkanbieter der USA entwickelt. Die Telekom hat ihre Beteiligung über die Jahre auf über 50 Prozent ausgebaut. Spekulationen über eine vollständige Übernahme der US-Tochter halten sich, sind aber laut Medienberichten vorerst kein Thema. CEO Tim Höttges sieht den Konzern damit auf Kurs: Die starken Zahlen setzten Maßstäbe in der Branche. Bereits im Mai und im August hatte die Telekom ihre Jahresziele angehoben. Deutschland: Mehr Kunden, aber kaum mehr Gewinn Auf dem Heimatmarkt zeigen die Deutsche Telekom Quartalszahlen ein gemischtes Bild. Bei den Kunden lief es sehr gut: 284.000 neue Mobilfunk-Vertragskunden unter eigenen Marken, deutlich mehr als erwartet. Im Breitband gewann die Telekom 11.000 Anschlüsse hinzu, nachdem ein Jahr zuvor noch 25.000 verloren gegangen waren. Mit 190.000 neuen reinen Glasfaserkunden (FTTH) erreichte der Konzern einen Rekord. Beim Ergebnis ist die Dynamik dagegen gering. Der Umsatz in Deutschland stieg um 3,9 Prozent, das bereinigte EBITDA AL aber nur um 1,5 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Investitionen in Glasfaser und Kundengewinnung dürften die Marge belasten. Im Oktober kündigte die Telekom zusätzliche Glasfaserinvestitionen von 800 Millionen Euro für die kommenden drei Jahre an. Was Analysten an den Deutsche Telekom Zahlen kritisch sehen Kleinerer Rückkauf. Die bis zu 2 Milliarden Euro für 2027 liegen deutlich unter den Erwartungen von rund 3 Milliarden Euro und unter dem Rahmen für 2026. Für eine Aktie, die viele Anleger wegen der Ausschüttungen halten, ist das ein Dämpfer. Dividende knapp unter Erwartung. Die 1,10 Euro sind ein Rekord und ein Plus von 10 Prozent, liegen aber 2 Cent unter dem Konsens. Schwaches Ergebniswachstum in Deutschland. Ein Plus von 1,5 Prozent beim operativen Ergebnis im Heimatmarkt ist wenig. Ohne T-Mobile US wäre die Telekom ein Konzern mit geringem Wachstum. Abhängigkeit von den USA und vom Dollar. Das Wachstum hängt stark an T-Mobile US. Ein schwächerer US-Dollar oder mehr Wettbewerb im US-Mobilfunk würden die Konzernzahlen direkt treffen. Neue Konkurrenz aus dem All. Im Oktober fiel die Aktie an einem Tag um 8,6 Prozent, nachdem Pläne von SpaceX für satellitengestützten Mobilfunk Sorgen vor zusätzlicher Konkurrenz in den USA ausgelöst hatten. Diese Debatte dürfte die Aktie weiter begleiten. Hohe Schulden. Die Netto-Finanzverbindlichkeiten einschließlich Leasing liegen bei 134 Milliarden Euro. Bernstein verwies zuletzt auf steigende Anleiherenditen und höhere Refinanzierungskosten für Netzbetreiber. Bewertung: Moderat für einen Dividendenwert Bei einem Kurs von rund 26,34 Euro und einem erwarteten bereinigten Gewinn je Aktie von rund 2,20 Euro für 2026 liegt das KGV bei rund 12. Die geplante Dividende von 1,10 Euro entspricht einer Rendite von rund 4,2 Prozent. Der Börsenwert liegt bei rund 130 Milliarden Euro. Damit ist die Telekom einer der wertvollsten Konzerne im DAX. Für ein Unternehmen mit stabilen Cashflows, steigender Dividende und laufenden Rückkäufen ist das eine moderate Bewertung. Stimmen der Analysten Die Mehrheit der Analysten bleibt positiv. Laut Investing.com raten 14 von 17 Analysten zum Kauf, zwei zum Halten und einer zum Verkauf. JPMorgan bewertet die Aktie mit „Overweight“ und einem Kursziel von 38 Euro, Barclays mit „Kaufen“ und 32 Euro. Zurückhaltender sind Kepler Cheuvreux (Halten, 32 Euro) und Bernstein (Market-Perform, 28,10 Euro). Reaktionen auf die aktuellen Deutsche Telekom Quartalszahlen standen zum Redaktionsschluss noch weitgehend aus. Worauf Anleger nach den Deutsche Telekom Quartalszahlen achten sollten Kapitalrückgabe: Ob der Rückkauf 2027 im Jahresverlauf noch aufgestockt wird, dürfte die Aktie stark beeinflussen. T-Mobile US: Kundenwachstum und Wettbewerb in den USA bleiben der wichtigste Werttreiber. Deutschland: Der Glasfaserausbau muss sich in steigenden Margen zeigen. Satelliten-Konkurrenz: Neue Pläne von SpaceX und anderen Anbietern können die Stimmung schnell drehen. Ausblick 2027: Mit den Jahreszahlen im Februar gibt die Telekom die Ziele für 2027 bekannt. Deutsche Telekom auf einen Blick Die Deutsche Telekom AG mit Sitz in Bonn ist einer der weltweit größten Telekommunikationskonzerne mit Geschäft in Deutschland, mehreren europäischen Ländern und den USA, wo sie die Mehrheit an T-Mobile US hält. Zum Konzern gehört auch die IT-Tochter T-Systems. Vorstandschef ist Tim Höttges. Der Bund hält direkt und über die KfW eine bedeutende Beteiligung. Die Aktie ist im DAX gelistet (ISIN DE0005557508, WKN 555750, Xetra-Kürzel DTE). In den USA wird die Telekom über ADRs im Freiverkehr unter dem Symbol DTEGY gehandelt. FAQ zu den Deutsche Telekom Quartalszahlen Wie fielen die Deutsche Telekom Quartalszahlen für Q3 2026 aus? Der Umsatz stieg um 7,5 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA AL um 9,9 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro, beides über den Erwartungen. Der bereinigte Konzernüberschuss wuchs um 12,7 Prozent auf 3,0 Milliarden Euro. Welche Prognose gab die Telekom mit den Zahlen? Für 2026 ein bereinigtes EBITDA AL von rund 47,6 Milliarden Euro und einen Free Cashflow AL von rund 20,1 Milliarden Euro. Die Dividende soll auf 1,10 Euro steigen, für 2027 sind Rückkäufe von bis zu 2 Milliarden Euro geplant. Was ist die ISIN und das US-Symbol der Deutsche Telekom Aktie? ISIN DE0005557508, WKN 555750, Xetra DTE, US-ADR im Freiverkehr: DTEGY. Was sehen Analysten an den Deutsche Telekom Zahlen kritisch? Den kleiner als erwarteten Rückkauf 2027, die knapp unter den Erwartungen liegende Dividende, das schwache Ergebniswachstum in Deutschland, die Abhängigkeit von T-Mobile US und die Satelliten-Konkurrenz. Fazit Die Deutsche Telekom Quartalszahlen sind ein weiteres Kapitel in einer langen Erfolgsgeschichte: mehr Umsatz, mehr Gewinn, eine höhere Prognose und eine Rekorddividende. Doch gerade weil die Telekom so verlässlich liefert, schaut der Markt auf die Details. Ein kleinerer Rückkauf für 2027 und eine Dividende knapp unter Erwartung reichen für einen Dämpfer. Die Deutsche Telekom Zahlen zeigen außerdem, dass das Wachstum fast vollständig aus den USA kommt, während das Deutschlandgeschäft beim Ergebnis kaum vorankommt. Für die Aktie bleibt T-Mobile US der Motor, die Kapitalrückgabe der Taktgeber. Hinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Aktien sind mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Die genannten Daten beruhen auf Angaben des Unternehmens sowie auf Marktdaten und Analystenschätzungen, die sich kurzfristig ändern können. Kurse: Xetra-Schlusskurs vom 04.11.2026 sowie Tradegate, 05.11.2026, 9:15 Uhr; Stand Redaktionsschluss. Redaktion, aktiencheck.de

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