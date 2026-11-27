Die Deutsche Telekom Aktie gibt am Freitagmittag um 0,15% auf 27,11 Euro nach und ist damit drittgrößter TecDAX Verlierer. Der Abschlag ist klein, die Richtung bemerkenswert: Während Technologiewerte nach dem KI-Ausverkauf der vergangenen Tage gefragt sind, steht der defensive Telekommunikationskonzern auf der Verliererliste.
Deutsche Telekom Aktie: TecDAX Verlierer am Mittag - Defensive macht Pause, 27 Euro im Blick
Die Deutsche Telekom Aktie ist am Freitagmittag drittgrößter TecDAX Verlierer. Nach der Rally der Vorwoche schichten Anleger in Technologiewerte um. Was Deutsche Bank, Quartalszahlen, Dividende und Rückkäufe für die Aktie bedeuten.
Warum fällt die Deutsche Telekom Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion fließt Kapital aus defensiven Werten in Technologiewerte zurück. Der Stoxx Europe 600 Technology legte am Freitagvormittag um rund 2,5% zu, Chipwerte wie Infineon führen die Erholung an, nachdem der Sektor in der Woche bis zum 20. November stark unter Druck geraten war. Die Telekom hatte in dieser Phase als Fluchtburg gedient: Am Dienstag schloss die Aktie mit einem Plus von 2,17% bei 26,82 Euro, während Infineon fast 10% verlor, in einer Woche legte sie rund 2,5% zu. Nun läuft die Gegenbewegung in die andere Richtung.
Hinzu kommt ein Analystenkommentar: Deutsche Bank Research senkte am 26. November das Kursziel von 40 auf 35 Euro, bestätigte aber das Rating Buy. Analyst Robert Grindle verweist darauf, dass die Bewertungen vieler europäischer Telekomunternehmen im zweiten Halbjahr 2026 wieder ein attraktives Niveau erreicht haben, und nennt mögliche Branchenzusammenschlüsse und Renditechancen. Rechnerisch liegt das neue Ziel rund 29% über dem aktuellen Kurs.
Zahlen, Prognose, Dividende: Das Fundament der Telekom Aktie
Mit den Zahlen zum dritten Quartal hat die Telekom am 5. November ihre Jahresziele zum dritten Mal angehoben. Das bereinigte EBITDA AL soll 2026 bei rund 47,6 Mrd. Euro liegen, der Free Cashflow AL bei rund 20,1 Mrd. Euro, das nachhaltige bereinigte Ergebnis je Aktie bei 2,20 Euro.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|31,1 Mrd. Euro
|+5,5% organisch
|Bereinigtes EBITDA AL
|12,2 Mrd. Euro
|+8% organisch
|Bereinigter Konzernüberschuss
|rund 3 Mrd. Euro
|+12,7%
|T-Mobile US: Umsatz
|rund 20,5 Mrd. Euro
|+9,1%
|T-Mobile US: bereinigtes EBITDA AL
|8,1 Mrd. Euro
|+13,1%
Organisches Wachstum bezogen auf den Konzern. Angaben des Unternehmens vom 5. November 2026.
Quelle: Deutsche Telekom, aktiencheck.de
Die Dividende soll für 2026 auf 1,10 Euro je Aktie steigen, ein Plus von 10%. Die Hauptversammlung muss dem Vorschlag noch zustimmen. Zusätzlich läuft das Aktienrückkaufprogramm: 2026 sind Rückkäufe von bis zu 5 Mrd. Euro vorgesehen, für 2027 bis zu 2 Mrd. Euro. Unter den Analysten überwiegen die Kaufempfehlungen deutlich, laut einer Übersicht von aktiencheck.de raten 15 von 17 Häusern zum Kauf, zwei zum Halten, keines zum Verkauf. Das Konsensziel liegt bei rund 35 Euro.
Chartbild: Die 27-Euro-Marke entscheidet
Charttechnisch gilt die 27-Euro-Marke als entscheidende Linie: Ein Schlusskurs darüber würde die jüngste Erholung bestätigen. Nach unten bietet die Zone um 26 Euro Halt. Die Aktie bewegt sich seit Wochen in einer Spanne zwischen den Tiefs im Herbst und den Hochs im Sommer, die 12-Monats-Spanne reicht von 23,85 bis 34,09 Euro.
Häufige Fragen zur Deutschen Telekom Aktie
Warum ist die Deutsche Telekom Aktie heute TecDAX Verlierer? Es gibt keine Unternehmensnachricht. Anleger schichten nach dem KI-Ausverkauf aus defensiven Werten in Technologiewerte um, dazu kommt die Kurszielsenkung der Deutschen Bank.
Wie hoch ist die Dividende? Vorgeschlagen sind 1,10 Euro je Aktie für 2026, die Hauptversammlung muss noch zustimmen.
Wie hoch ist das Kursziel? Deutsche Bank nennt 35 Euro (Buy), das Konsensziel der Analysten liegt ebenfalls bei rund 35 Euro.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.