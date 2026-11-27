Warum ist die Deutsche Telekom Aktie heute TecDAX Verlierer? Es gibt keine Unternehmensnachricht. Anleger schichten nach dem KI-Ausverkauf aus defensiven Werten in Technologiewerte um, dazu kommt die Kurszielsenkung der Deutschen Bank.

Wie hoch ist die Dividende? Vorgeschlagen sind 1,10 Euro je Aktie für 2026, die Hauptversammlung muss noch zustimmen.

Wie hoch ist das Kursziel? Deutsche Bank nennt 35 Euro (Buy), das Konsensziel der Analysten liegt ebenfalls bei rund 35 Euro.