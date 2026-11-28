Die Aktie hat in zwei sehr unterschiedlichen Wochen überzeugt. In der Vorwoche stürzte der DAX um 7,28 Prozent ab, die Telekom verlor nur 0,98 Prozent. Anleger suchten Schutz in einem Geschäft, das von Mobilfunk- und Festnetzverträgen lebt und von Chipzyklen unabhängig ist.

In dieser Woche drehte der Markt nach oben, der DAX gewann 2,6 Prozent. Üblicherweise bleiben defensive Werte in solchen Phasen zurück. Die Telekom stieg um 3,72 Prozent und damit stärker als der Leitindex. Am Dienstag überwand die Aktie bei 26,67 Euro die 50-Tage-Linie, ein Signal, das Charttechniker als Bestätigung des kurzfristigen Aufwärtstrends werten.