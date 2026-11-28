Stabil nach unten, beweglich nach oben: Die Deutsche Telekom Aktie gewinnt in der Handelswoche bis zum 27. November 3,72 Prozent und schließt bei 27,32 Euro (Xetra, comdirect). Europas größter Telekomkonzern zählt damit zu den TecDAX Gewinnern der Woche.
Deutsche Telekom Aktie: TecDAX Gewinner der Woche – 3,7 Prozent Plus, der sichere Hafen läuft auch in der Erholung
Die Deutsche Telekom Aktie gewinnt in dieser Woche 3,72 Prozent auf 27,32 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern der Woche. Im Crash der Vorwoche hielt sich der Bonner Konzern, in der Erholung steigt er mit. Die 50-Tage-Linie ist überwunden.
Warum ist die Deutsche Telekom Aktie TecDAX Gewinner der Woche?
Die Aktie hat in zwei sehr unterschiedlichen Wochen überzeugt. In der Vorwoche stürzte der DAX um 7,28 Prozent ab, die Telekom verlor nur 0,98 Prozent. Anleger suchten Schutz in einem Geschäft, das von Mobilfunk- und Festnetzverträgen lebt und von Chipzyklen unabhängig ist.
In dieser Woche drehte der Markt nach oben, der DAX gewann 2,6 Prozent. Üblicherweise bleiben defensive Werte in solchen Phasen zurück. Die Telekom stieg um 3,72 Prozent und damit stärker als der Leitindex. Am Dienstag überwand die Aktie bei 26,67 Euro die 50-Tage-Linie, ein Signal, das Charttechniker als Bestätigung des kurzfristigen Aufwärtstrends werten.
Höhere Prognose, höhere Dividende
Den Boden legten die Zahlen vom 5. November. Die Telekom hob ihre Jahresziele leicht an und schlug eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie vor, 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Beim aktuellen Kurs entspricht das einer Rendite von rund 4 Prozent.
Seit dem Oktobertief bei 24,53 Euro hat die Aktie gut 11 Prozent zugelegt. Auf Jahressicht tritt sie dennoch auf der Stelle: minus 0,76 Prozent.
Was in der neuen Woche für die Deutsche Telekom Aktie zählt
Die 50-Tage-Linie
Bleibt die Aktie darüber, ist der kurzfristige Trend intakt.
Die Marke von 28 Euro
Sie ist die nächste Hürde nach oben.
Die Richtung der Geldströme
Sie zeigt, ob Anleger weiter Sicherheit suchen oder auf Tempo setzen.
Stammdaten
Deutsche Telekom AG: ISIN DE0005557508, WKN 555750, Handelssymbol DTE, US-Handelssymbol DTEGF (OTC)
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