Sie ist die Volksaktie schlechthin – und eine der verlässlichsten Ertragsquellen im DAX. Die Deutsche Telekom hat im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, die Prognose zum zweiten Mal angehoben und eine kräftig steigende Dividende angekündigt. Trotzdem tritt die Deutsche Telekom Aktie auf der Stelle. Der Grund steckt in einem Detail, das Anleger enttäuschte.
Deutsche Telekom Aktie: Prognose rauf, Dividende rauf – warum die T-Aktie trotzdem nicht abhebt
Zweite Prognoseanhebung, zehn Prozent mehr Dividende, KI-Fabrik in München ausverkauft. Doch der Rückkauf für 2027 enttäuschte. Was die Deutsche Telekom Aktie jetzt bewegt.
Deutsche Telekom AG · ISIN: DE0005557508 · WKN: 555750 · Handelssymbol: DTE · US-Handelssymbol: DTEGY
Die Zahlen
Stärker als erwartet
Die Deutsche Telekom ist im dritten Quartal 2026 vor allem dank ihrer US-Tochter stärker gewachsen als erwartet und hat die Jahresprognose erneut leicht erhöht. Der bereinigte Gewinn je Aktie von 0,55 Euro übertraf die Schätzungen um 8,2 Prozent. In den ersten neun Monaten wuchs der Serviceumsatz organisch um 3,7 Prozent, das EBITDA um 4,4 Prozent. Die Dividende soll um zehn Prozent auf 1,10 Euro je Aktie steigen.
Die Deutsche Telekom Aktie ist ein Paradebeispiel für Verlässlichkeit. Genau das macht es schwer, Anleger noch zu überraschen.
Der Haken
Rückkauf unter den Erwartungen
Auch im kommenden Jahr will die Telekom eigene Aktien zurückkaufen, mit einem Volumen von bis zu zwei Milliarden Euro. Dieser Betrag wurde jedoch mit Enttäuschung aufgenommen; die Deutsche Telekom Aktie gehörte am Tag der Zahlen zu den wenigen Verlierern im DAX. Der laufende Rückkauf geht weiter: Allein vom 10. bis 14. November erwarb die Telekom 1,9 Millionen eigene Aktien für 51,5 Millionen Euro.
Neue Impulse kommen aus dem KI-Geschäft: Die Telekom erhöht die Kapazität ihrer KI-Fabrik im Münchner Tucherpark auf 20 Megawatt und investiert dafür knapp 250 Millionen Euro zusätzlich; die erste Ausbaustufe ist nach Unternehmensangaben ausverkauft.
Barclays erhöhte am 11. November das Kursziel von 32 auf 33 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Deutsche Telekom Aktie
Wie hoch soll die Dividende steigen?
Um zehn Prozent auf 1,10 Euro je Aktie.
Kauft die Telekom eigene Aktien zurück?
Ja, das laufende Programm geht weiter; für das kommende Jahr sind bis zu zwei Milliarden Euro geplant.
Was ist die KI-Fabrik der Telekom?
Ein Rechenzentrum für KI-Anwendungen in München, dessen Kapazität auf 20 Megawatt erhöht wird.
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