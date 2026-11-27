Auch im kommenden Jahr will die Telekom eigene Aktien zurückkaufen, mit einem Volumen von bis zu zwei Milliarden Euro. Dieser Betrag wurde jedoch mit Enttäuschung aufgenommen; die Deutsche Telekom Aktie gehörte am Tag der Zahlen zu den wenigen Verlierern im DAX. Der laufende Rückkauf geht weiter: Allein vom 10. bis 14. November erwarb die Telekom 1,9 Millionen eigene Aktien für 51,5 Millionen Euro.

Neue Impulse kommen aus dem KI-Geschäft: Die Telekom erhöht die Kapazität ihrer KI-Fabrik im Münchner Tucherpark auf 20 Megawatt und investiert dafür knapp 250 Millionen Euro zusätzlich; die erste Ausbaustufe ist nach Unternehmensangaben ausverkauft.