Was sagt die Deutsche Bank?

Kaufen mit Kursziel 35 Euro, zuvor 40 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Warum ist SpaceX ein Thema?

JPMorgan erwartet, dass Satellitenmobilfunk von SpaceX 2027 die Branchendebatte prägen wird.

Wann kommen die nächsten Zahlen?

Am 25. Februar 2027.

Welche ISIN und WKN hat die Deutsche Telekom Aktie?

ISIN DE0005557508, WKN 555750, Handelssymbol DTE, US-Handelssymbol DTEGY.