Die Deutsche Telekom Aktie war in den vergangenen Tagen einer der wenigen sicheren Häfen im DAX. Am Dienstag setzte sie sich mit einem Plus von 2,2 Prozent an die Spitze des Leitindex, während Chipwerte einbrachen. Am Donnerstag legte sie erneut gut 1 Prozent auf 27,14 Euro zu. Seit Jahresbeginn steht sie damit aber nur knapp im Plus, vom 52-Wochen-Hoch bei 34,36 Euro ist sie weit entfernt.
Deutsche Telekom Aktie: Kursziel gekappt, Kaufempfehlung bleibt – wird SpaceX 2027 zur Gefahr aus dem All?
Die Deutsche Bank senkt ihr Ziel von 40 auf 35 Euro, JPMorgan sieht fast 40 Prozent Luft und warnt zugleich vor Konkurrenz aus dem Orbit. Die Deutsche Telekom Aktie ist der Fels im Chip-Sturm, kommt aber nicht vom Fleck. Die große Analyse: was die Analysten erwarten und warum die Defensive gerade gefragt ist.
Die Stammdaten: Die Deutsche Telekom Aktie trägt die ISIN DE0005557508 und die WKN 555750. In Deutschland lautet das Handelssymbol DTE, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol DTEGY gehandelt.
Die Analysten
Zwei Häuser, zwei Botschaften
Die Deutsche Bank senkte ihr Kursziel von 40 auf 35 Euro, bestätigte aber die Kaufempfehlung. Analyst Robert Grindle hält die Bewertungen europäischer Telekomkonzerne wieder für attraktiv. JPMorgan-Analyst Akhil Dattani bleibt bei Overweight mit einem Kursziel von 38 Euro. Er erwartet aber, dass SpaceX (ISIN: US84615Q1031, WKN: A42D4F, Handelssymbol: SPX, US-Handelssymbol: SPCX) die Debatte der Branche im ersten Halbjahr 2027 prägen wird. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Telekom ist kein Wachstumswert und will auch keiner sein. In nervösen Märkten ist genau das ihre Stärke.
Die Perspektive
Konkurrenz aus dem All, KI aus Europa
Der wichtigste Gewinnbringer der Telekom ist die US-Tochter T-Mobile US. Seit SpaceX Mobilfunkfrequenzen in den USA erworben hat, fürchten Anleger Konkurrenz durch Satelliten. Zugleich positioniert sich die Telekom bei künstlicher Intelligenz: Die Beteiligungsgesellschaft T.Capital investierte 100 Millionen Euro in den französischen KI-Entwickler Mistral AI. Für die Deutsche Telekom Aktie sind die nächsten Jahreszahlen am 25. Februar 2027 der wichtigste Termin.
Häufige Fragen zur Deutsche Telekom Aktie
Was sagt die Deutsche Bank?
Kaufen mit Kursziel 35 Euro, zuvor 40 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Warum ist SpaceX ein Thema?
JPMorgan erwartet, dass Satellitenmobilfunk von SpaceX 2027 die Branchendebatte prägen wird.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Am 25. Februar 2027.
Welche ISIN und WKN hat die Deutsche Telekom Aktie?
ISIN DE0005557508, WKN 555750, Handelssymbol DTE, US-Handelssymbol DTEGY.
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