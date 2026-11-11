Deutsche Telekom Aktie: Höheres Kursziel trifft auf Satellitensorgen

Die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker: DTE) notiert am 11. November 2026 beim zugrunde gelegten Kursstand bei 26,03 Euro und gewinnt damit 0,11 Euro beziehungsweise 0,42%. Während die Aktie leicht zulegt, erhöht Barclays die Erwartungen: Mathieu Robilliard hebt in seiner Deutsche Telekom-Aktienanalyse vom 10. November 2026 das Kursziel von 32 auf 33 Euro an und bestätigt das Rating "overweight". Starken Geschäftsergebnissen steht allerdings eine weiterhin skeptische Anlegerstimmung gegenüber.