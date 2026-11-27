Die Deutsche Telekom-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research vom 26. November 2026 liefert ein insgesamt positives, aber differenziertes Bild. Analyst Robert Grindle senkt das Kursziel von 40 auf 35 Euro, bestätigt jedoch das Rating "buy". Attraktivere Branchenbewertungen, operative Stabilität, bessere Renditechancen und mögliches Konsolidierungspotenzial bilden die zentralen Argumente seines optimistischen Branchenausblicks. Hinzu kommen auf Unternehmensebene das profitable Wachstum von T-Mobile US, die angehobene Jahresprognose, eine geplante Rekorddividende und milliardenschwere Aktienrückkäufe. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 26,98 Euro (-0,6%) winkt gegenüber dem Kursziel 35 Euro ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 29,7 Prozent. Einschließlich der geplanten Dividende wäre unter entsprechenden Voraussetzungen sogar eine Gesamtrendite von rund 33,8 Prozent denkbar. Allerdings bleiben die hohe Verschuldung, der intensive Wettbewerb und die Abhängigkeit vom US-Geschäft wichtige Risikofaktoren. Ob Robert Grindle mit seiner positiven Deutsche Telekom-Aktienanalyse richtig liegt, dürfte sich insbesondere an der weiteren Gewinn- und Cashflow-Entwicklung entscheiden. Die T-Aktie bleibt damit eine interessante Kombination aus defensivem Geschäftsmodell, Dividendenperspektive und möglichen Kurschancen.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 27. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.