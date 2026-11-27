Die Deutsche Telekom Aktie zeigt sich unbeeindruckt. Obwohl die Deutsche Bank ihr Kursziel deutlich senkte, stieg das Papier am Donnerstag um 1,2 Prozent auf 27,15 Euro. Vom 52-Wochen-Tief bei 23,55 Euro im Juni hat es sich deutlich erholt, zum Hoch von 34,35 Euro im Februar fehlt aber noch ein gutes Stück.
Deutsche Telekom Aktie: Deutsche Bank kappt das Kursziel – und die Aktie steigt trotzdem an die entscheidende Trendlinie
Kursziel von 40 auf 35 Euro gesenkt, Kaufempfehlung bestätigt: Die Deutsche Telekom Aktie reagiert gelassen und klettert über 27 Euro. Nach dem Kaufsignal an der 50-Tage-Linie steht jetzt die Abwärtstrendlinie im Weg. Die große Analyse: Ausbruch oder Abpraller?
Die Stammdaten: Die Deutsche Telekom Aktie trägt die ISIN DE0005557508 und die WKN 555750. In Deutschland lautet das Handelssymbol DTE, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol DTEGY gehandelt.
Die Studie
Weniger Ziel, gleiche Überzeugung
Die Deutsche Bank Research senkte am Donnerstag ihr Kursziel für die Telekom von 40 auf 35 Euro, bestätigte aber die Kaufempfehlung. In ihrem Branchenausblick verweist sie auf Chancen durch Renditen, Stabilität und Konsolidierung im europäischen Telekommarkt. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion. Selbst das gesenkte Ziel liegt rund 29 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Die Telekom ist kein Kursfeuerwerk, sondern ein Fundament. Genau das suchen Anleger, wenn Technologiewerte wackeln.
Der Chart
Kaufsignal und Trendlinie
Am Dienstag überwand die Aktie die 50-Tage-Linie, was Chartanalysten als Kaufsignal werten. Mit rund 27 Euro ist sie nun an die Abwärtstrendlinie gelaufen. Gelingt der Ausbruch, könnten neue Käufer folgen. Prallt die Deutsche Telekom Aktie dagegen ab, rückt die Unterstützungszone zwischen 23,60 und 24,10 Euro in den Blick.
Häufige Fragen zur Deutsche Telekom Aktie
Was hat die Deutsche Bank geändert?
Sie senkte das Kursziel von 40 auf 35 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Wo liegt die wichtige Chartmarke?
Bei rund 27 Euro verläuft die Abwärtstrendlinie.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Am 25. Februar 2027.
Welche ISIN und WKN hat die Deutsche Telekom Aktie?
ISIN DE0005557508, WKN 555750, Handelssymbol DTE, US-Handelssymbol DTEGY.
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