Was hat die Deutsche Bank geändert?

Sie senkte das Kursziel von 40 auf 35 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Wo liegt die wichtige Chartmarke?

Bei rund 27 Euro verläuft die Abwärtstrendlinie.

Wann kommen die nächsten Zahlen?

Am 25. Februar 2027.

Welche ISIN und WKN hat die Deutsche Telekom Aktie?

ISIN DE0005557508, WKN 555750, Handelssymbol DTE, US-Handelssymbol DTEGY.