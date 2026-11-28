Die Deutsche Telekom Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Handelssymbol: DTE, US-Handelssymbol: DTEGY) erwies sich in dieser Woche als Ruhepol. Sie gewann 3,72 Prozent und schloss am Freitag bei 27,32 Euro. Damit ist der Bonner Konzern der vierzehntgrößte DAX Gewinner der Woche. Auf Monatssicht hat die Telekom-Aktie fast 9 Prozent zugelegt.
Deutsche Telekom Aktie: DAX Gewinner der Woche – Fluchtburg im Chip-Sturm, plus 3,7 Prozent, wie weit trägt der Magenta-Riese?
Die Deutsche Telekom Aktie gehört zu den DAX Gewinnern der Woche: Plus 3,72 Prozent auf 27,32 Euro. Als die Chipwerte am Dienstag einbrachen, suchten Anleger Sicherheit beim Bonner Telekommunikationskonzern. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Risiken.
Wochenanalyse
Gesucht im Chip-Sturm: so lief die Woche der Telekom Aktie
Als die Technologiewerte am Dienstag einbrachen, flüchteten Anleger in den Magenta-Riesen.
Am Montag hinkte die Deutsche Telekom Aktie dem Markt noch hinterher. Am Dienstag drehte sich das Bild: Während Infineon fast 10 Prozent verlor, stieg die Telekom um 2,2 Prozent auf 26,82 Euro und war größter DAX-Gewinner des Tages. Dabei überwand sie die 50-Tage-Linie. Zum Wochenschluss schichteten Anleger zwar wieder in Technologiewerte um, die Telekom schloss am Freitag aber dennoch mit 0,63 Prozent im Plus.
Die Gründe
Defensive mit Dividende: was den Wochengewinner antrieb
Die Deutsche Telekom Aktie gilt als sicherer Hafen: Mit den Quartalszahlen vom 5. November hob der Konzern seine Ziele für 2026 zum dritten Mal an, als Dividende sind 1,10 Euro je Aktie vorgeschlagen. Die Deutsche Bank senkte ihr Kursziel zwar von 40 auf 35 Euro, bestätigte aber die Kaufempfehlung. Von 17 Analysten raten 15 zum Kauf, das Konsens-Kursziel liegt bei rund 35 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Sicherer Hafen
Gesucht, als die Chipwerte einbrachen.
Ziele angehoben
Zum dritten Mal in diesem Jahr.
Dividende
1,10 Euro je Aktie vorgeschlagen.
KI-Fabrik
Die Industrial AI Cloud in München wird ausgebaut.
Einordnung
Abhängig von Amerika
Ein großer Teil des Wertes der Telekom steckt in der US-Tochter T-Mobile US, das macht die Aktie abhängig vom amerikanischen Markt und vom Dollar. Daneben setzt der Konzern auf KI: Die Leistung der Industrial AI Cloud in München soll verdoppelt werden. Die nächsten Zahlen folgen am 25. Februar 2027.
Häufige Fragen zur Deutsche Telekom Aktie
Warum ist die Deutsche Telekom Aktie DAX Gewinner der Woche?
Als die Chipwerte am Dienstag einbrachen, suchten Anleger Sicherheit bei der Telekom.
Welche ISIN und WKN hat die Deutsche Telekom Aktie?
Die ISIN lautet DE0005557508, die WKN 555750, das Handelssymbol DTE. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter DTEGY gehandelt.
Wie hoch ist die Dividende der Telekom?
Für 2026 sind 1,10 Euro je Aktie vorgeschlagen.
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