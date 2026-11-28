Warum ist die Deutsche Telekom Aktie DAX Gewinner der Woche?

Als die Chipwerte am Dienstag einbrachen, suchten Anleger Sicherheit bei der Telekom.

Welche ISIN und WKN hat die Deutsche Telekom Aktie?

Die ISIN lautet DE0005557508, die WKN 555750, das Handelssymbol DTE. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter DTEGY gehandelt.

Wie hoch ist die Dividende der Telekom?

Für 2026 sind 1,10 Euro je Aktie vorgeschlagen.