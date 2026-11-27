Mit 31.800 Euro gehören die Käufe zu den kleinsten, die im November bei bekannten deutschen Aktien gemeldet wurden. Ihr Gewicht ziehen sie aus dem Umfeld. Die Aktie der Immobilienbank aus Garching notierte in dieser Woche nur knapp über ihrem Zwölfmonatstief von 2,50 Euro, das Hoch der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,66 Euro. Mehrere Hedgefonds halten meldepflichtige Leerverkaufspositionen. In einer solchen Lage wird jede Geste des Vorstands genau gelesen.

Dass die Aktie am Tag der Meldung so stark stieg, hat allerdings mehrere Väter. Der Gesamtmarkt legte am Donnerstag um mehr als 2 Prozent zu, gekauft wurde vor allem, was zuvor tief gefallen war. Die Insiderkäufe dürften geholfen haben, alleiniger Auslöser waren sie kaum.