Es sind keine großen Summen, aber sie kamen zum richtigen Moment. Am Donnerstag um 11 Uhr veröffentlichte die Deutsche Pfandbriefbank zwei Pflichtmitteilungen. Vorstandschef Kay Wolf hat am 25. November über Xetra 10.000 Aktien zu 2,65 Euro gekauft, zusammen 26.500 Euro. Vorstandskollege Jörn Joseph erwarb einen Tag zuvor an der Börse München 2.000 Aktien zum selben Kurs, zusammen 5.300 Euro. Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie schloss am Tag der Meldung 6,5 Prozent höher bei 2,702 Euro.
Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Zwei Vorstände kaufen bei 2,65 Euro – am Tag der Meldung springt der Kurs um 6 Prozent
Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie notiert nahe ihrem Tief, Hedgefonds wetten gegen sie, und zwei Vorstände kaufen: Kay Wolf 10.000 Aktien, Jörn Joseph 2.000 Aktien, beide zu 2,65 Euro. Die Summen sind klein, die Wirkung war groß. Was hinter den Insider Trades steckt.
Die Stammdaten: Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie trägt die ISIN DE0008019001 und die WKN 801900. Das Handelssymbol lautet PBB.
Die Einordnung
Wenig Geld, viel Symbolik
Mit 31.800 Euro gehören die Käufe zu den kleinsten, die im November bei bekannten deutschen Aktien gemeldet wurden. Ihr Gewicht ziehen sie aus dem Umfeld. Die Aktie der Immobilienbank aus Garching notierte in dieser Woche nur knapp über ihrem Zwölfmonatstief von 2,50 Euro, das Hoch der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,66 Euro. Mehrere Hedgefonds halten meldepflichtige Leerverkaufspositionen. In einer solchen Lage wird jede Geste des Vorstands genau gelesen.
Dass die Aktie am Tag der Meldung so stark stieg, hat allerdings mehrere Väter. Der Gesamtmarkt legte am Donnerstag um mehr als 2 Prozent zu, gekauft wurde vor allem, was zuvor tief gefallen war. Die Insiderkäufe dürften geholfen haben, alleiniger Auslöser waren sie kaum.
Die Lage
Zurück im Gewinn, aber am unteren Rand
Operativ hat sich die Bank stabilisiert. Nach neun Monaten steht ein Vorsteuergewinn von 28 Millionen Euro, nach einem Verlust von 235 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Neugeschäft wuchs um 14 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr erwartet die Bank 30 bis 40 Millionen Euro vor Steuern, allerdings am unteren Ende der Spanne. Eine geplante Anleihe in britischen Pfund wurde wegen der Marktlage verschoben. Die Vorstände kaufen also in eine Erholung hinein, die noch nicht gesichert ist.
Häufige Fragen zu den Insiderkäufen bei der Deutschen Pfandbriefbank
Wer hat Aktien der Deutschen Pfandbriefbank gekauft?
Die Vorstandsmitglieder Kay Wolf und Jörn Joseph am 25. und 24. November 2026.
Wie viel haben die Vorstände investiert?
Zusammen 31.800 Euro für 12.000 Aktien zu je 2,65 Euro.
Wie hat die Aktie reagiert?
Am Tag der Meldung, dem 26. November, stieg sie um 6,5 Prozent auf 2,702 Euro. Auch der Gesamtmarkt legte an diesem Tag deutlich zu.
Welche ISIN und WKN hat die Deutsche Pfandbriefbank Aktie?
ISIN DE0008019001, WKN 801900, Handelssymbol PBB.
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